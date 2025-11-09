Пять вещей, которые нельзя делать в воскресенье: народные приметы, которые уберегут от беды

Что нельзя делать в воскресенье / © www.freepik.com/free-photo

Воскресенье издавна считалось днем покоя, отдыха и духовного очищения. Наши предки верили, что в этот день нельзя нарушать гармонию, заложенную природой, лучше посвятить его молитве, семье и благодарности. Народная мудрость гласит: как проведешь воскресенье — так пройдет вся неделя. Именно поэтому многие поколения украинцев соблюдали определенные запреты, чтобы не навлечь беды и не разгневать судьбу. Рассказываем о пяти вещах, которых, по народным приметам, лучше избегать в воскресенье, чтобы в доме царили мир, достаток и счастье.

Что не стоит делать в воскресенье, чтобы не навлечь в дом беды

Нельзя стирать, убирать и мыть пол. Воскресенье — это день отдыха, когда не стоит выполнять домашнюю работу. По поверью, вода, вылитая в этот день, смывает благополучие и счастье из дома. Наши прабабушки говорили: если в воскресенье стирать — вся неделя пройдет в слезах или мелких хлопотах. Не начинайте новых дел и не работайте физически. В воскресенье запрещено что-то начинать — будь то ремонт или новый бизнес. Считается, что все, начатое в этот день, не увенчается успехом или завершится неудачей. Это день, когда стоит оставить тело и разум в покое, чтобы с новыми силами начать неделю. Избегайте ссор и гневных слов. Воскресенье — это время мира и согласия. Любая ссора, даже мелкая, может навлечь разлад в семье. Наши предки говорили: если поссоришься в воскресенье, то еще семь дней будешь жить в недоумении. Не одалживайте денег и не давайте ничего из дома. Есть примета: что вынесешь из дома в воскресенье, то не вернется. Это касается не только денег, но и продуктов или вещей. Считается, что таким образом можно «отдать» свою удачу и благополучие. Не унывайте и не жалуйтесь на жизнь. Воскресенье — день светлой энергии, поэтому любые негативные мнения или жалобы отпугивают удачу. Вместо этого лучше выразить благодарность за то, что имеешь, провести время с близкими или просто насладиться тишиной.

Если соблюдать эти простые правила, можно не только избежать неприятностей, но и сохранить внутреннюю гармонию и энергию на целую неделю.