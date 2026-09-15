Пять вещей, которые нельзя класть на кровать: они притягивают болезни и финансовые проблемы

Что нельзя класть на кровать / © Фото из открытых источников

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Кровать в украинской традиции всегда была особым местом в доме. Она ассоциировалось не только со сном, но и с отдыхом, восстановлением сил и семейным уютом. Поэтому наши предки внимательно относились к тому, что можно оставлять у спального места. Существовало немало примет, связанных с вещами, которые не советовали ложить на кровать. Считалось, что некоторые предметы могут привлекать ссоры, болезни, неудачи или проблемы. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Зеркало

Из-за способности отражать человека зеркало воспринималось как особый предмет, связанный с потусторонним миром.

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Именно поэтому его не рекомендовали оставлять на кровати или располагать непосредственно напротив спального места. Согласно приметам, это могло отрицательно сказаться на самочувствии человека и даже повлечь за собой проблемы в личной жизни.

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Иглы и шпильки

Острые предметы также попали в список нежелательных вещей. Иглы и шпильки в народных верованиях ассоциировались с напряжением и конфликтами.

Считалось, что если оставить их на кровати, дома могут чаще возникать ссоры и споры. Поэтому рукоделием на кровати наши предки тоже старались не заниматься, а иглы и шпильки хранили отдельно.

Засушенные цветы

Гербарии, сухие букеты и другие засушенные растения в старину воспринимали совсем не так, как декоративные элементы современного интерьера.

Их называли «мертвыми» цветами и связывали с застоявшейся энергией. По приметам, если такие растения окажутся на кровати, это может повлечь за собой ухудшение самочувствия и принести в дом нежелательные изменения.

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Лекарство

Медикаменты часто оставляют на прикроватной тумбочке, особенно когда человек чувствует себя нехорошо. Однако народные приметы советовали не хранить лекарства у спального места.

Считалось, что постоянное присутствие медикаментов у постели символически напоминает о болезнях и может привлекать новые недомогания. Поэтому наши предки пытались держать такие вещи вдали от места отдыха.

Деньги

Еще одна примета касается денег. Купюры и монеты не советовали оставлять на кровати или хранить возле нее.

По поверьям, деньги, оказывающиеся на спальном месте, могут «принести» проблемы со здоровьем, из-за которых придется тратить заработанное на лечение. Саму спальню считали простором для отдыха, потому финансовые дела старались не смешивать с ней.

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