Пять вещей, которые нельзя занимать соседям, иначе отдадите из дома счастье, здоровье и деньги

Мы часто делимся с соседями тем, что они попросят: посудой, едой, инструментами или другими мелкими бытовыми вещами. Но наши предки верили, что некоторые предметы категорически нельзя отдавать в чужие руки, ведь вместе с ними из дома уходит благополучие, здоровье и семейная гармония. Эти приметы дошли до наших времен, и, даже если вы не очень верите в это, стоит знать, что именно не рекомендуется занимать.

Хлеб и соль. В славянской традиции хлеб и соль считаются символами изобилия и счастья. Одалживать их кому-то — как собственноручно отдавать из дома удачу и деньги. Лучше угостить соседа кусочком, но не отдавать целую буханку или пачку соли.

Деньги — самый распространенный запрет. Считается, что когда даешь деньги вечером или в воскресенье, отдаешь финансовую энергию навсегда. К тому же, если заемные деньги не вернут, в дом может прийти бедность. Если уж приходится дать взаймы, лучше сделать это днем и передать купюру, положив на стол, а не из рук в руки.

Иглы и ножи. Эти предметы символизируют ссоры. Если отдать их соседу, можно перерезать мир в собственном доме. Наши бабушки говорили, что, занимая нож, вы вместе с ним отдаете остроту собственной удачи.

Одежда и обувь. Считается, что личные вещи несут энергетику собственного владельца. Когда вы отдаете соседу одежду или обувь, то делитесь не только тканью, но и частью своей судьбы. Это может привести к потере жизненной силы или даже здоровью.