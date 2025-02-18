Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя чистить пищевой содой: советы экспертов

Пищевой содой можно очистить много поверхностей в доме, что позволяет избежать агрессивных химических средств. Однако для некоторых вещей она крайне вредна.

Пищевая сода – достаточно популярное чистящее средство, поскольку ее абразивные частицы эффективно удаляют грязь с любых поверхностей. Ее можно использовать для уборки, это экономичный и экологичный способ очистки. Однако эксперты по клинингу говорят, что содой можно чистить далеко не все. Рассказываем какие предметы нельзя чистить содой, чтобы не испортить их поверхность.

Какие предметы нельзя мыть пищевой содой: советы экспертов

Стеклянные поверхности. Пищевая сода не подходит для чистки стеклянных поверхностей, таких как окна и зеркала, потому что продукт может поцарапать их. Алюминиевая посуда – сковородки и кастрюли. Пищевая сода может вступить в реакцию с алюминиевой поверхностью посуды, что приводит к изменению цвета кухонной утвари. Вощеную мебель и антиквариат можно поцарапать содой. Есть особые средства для чистки мебели, а чистку антиквариата лучше доверить специалистам. Каменные столешницы. Натуральные каменные столешницы чаще всего более пористые, чем другие типы кухонных поверхностей. Следует избегать чистки таких поверхностей пищевой содой, поскольку она может оставлять царапины. Чугунная посуда. Ухаживать за чугуном достаточно легко, если знать, как это делать правильно. Изделия из чугуна следует покрывать защитной пленкой, чтобы поверхность стала антипригарной. Именно поэтому новый чугун прокаливают и смазывают растительным маслом. А пищевая сода смоет образовавшуюся защитную пленку. Лучше чугунные кастрюли и сковородки чистить солью с лимоном. Но если нужно удалить из чугуна стойкую ржавчину, сода поможет справиться с этой задачей. Однако после чистки посуду необходимо повторно прокалить.

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