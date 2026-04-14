Пять вещей, которые вы ежедневно стираете неправильно: как выбрать подходящий режим на машинке

Как выбрать режим стирки

Хуже всего то, что большинство даже не подозревает об этой ошибке.

Впрочем, исправить ситуацию очень просто. Эксперты в RealSimple советуют каждый раз проверять этикетку перед стиркой. Это занимает всего несколько секунд, но может спасти любимую вещь. Главное правило: если сомневаетесь — выбирайте деликатный режим и холодную воду. Вещь всегда можно перестирать, но вернуть форму после усадки уже нет.

Однако существуют вещи, которые украинцы чаще всего стирают неправильно.

Полотенца

Большинство привыкли стирать полотенца в горячей воде. Но это заблуждение. Слишком высокая температура постепенно разрушает волокна ткани, поэтому полотенца становятся жесткими и теряют способность хорошо впитывать влагу.

Оптимальный вариант: обычный или интенсивный режим стирки, но без чрезмерного перегрева. Сушить лучше при средней температуре.

Спортивная одежда

Спортивные принадлежности выдерживают большие нагрузки во время тренировок, но не во время стирки. Интенсивные режимы и высокая температура разрушают упругие волокна.

Что важно:

выбирайте деликатный режим стирки;

используйте прохладную или тёплую воду;

не добавляйте кондиционеры и ароматизаторы.

Также спортивное белье лучше стирать в специальных мешках, а сушить — естественным способом или на минимальной температуре.

Джинсы

Любимые джинсы не следует стирать после каждого ношения. Частая стирка быстро «убивает» цвет и структуру ткани.

Как правильно:

стирать редко;

использовать холодную воду и деликатный или стандартный режим;

выворачивать наизнанку перед стиркой.

Это поможет сохранить насыщенный цвет и форму.

Свитера

Большинство свитеров нуждаются в деликатном уходе, а некоторые — только химчистки. Если же стираете дома, выбирайте максимально щадящий режим.

Главные правила:

деликатная или ручная стирка;

ни одной сушилки;

сушить только в горизонтальном положении.

Если повесить свитер, он растянется и потеряет форму.

Постельное белье

Неправильная стирка постели — это не только об износе ткани, но и о здоровье. Особенно в сезон аллергий.

Быстрые или холодные режимы не уничтожают пылевых клещей, шерсть животных и пыльцу.

Что советуют специалисты:

стирки при высокой температуре (не менее 54°C);

использовать интенсивный или антиаллергенный режим;

при необходимости добавлять дополнительное полоскание.

Сушка также имеет значение: высокая температура помогает избавиться от остатков аллергенов.