Пять вещей в вашем доме, которые потребляют больше электроэнергии, чем вы думаете

Что потребляет больше всего электроэнергии в доме / © pexels.com

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Чтобы снизить потребление электроэнергии, стоит обратить внимание на пять основных источников затрат и изменить несколько повседневных привычек.

Системы отопления и кондиционирования

Отопление и охлаждение воздуха могут составлять значительную часть расходов на электроэнергию, особенно если в доме используют электрические обогреватели или кондиционер работает почти непрерывно. На потребление влияют площадь помещения, теплоизоляция, температура на улице и настройка оборудования.

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Например, зимой электрообогреватель может долго работать из-за щелей в окнах и дверях, через которые выходит тепло. Летом кондиционеру приходится интенсивнее охлаждать комнату, если солнце нагревает помещение, а окна остаются открытыми.

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Чтобы сократить расходы, проверьте уплотнители на окнах и дверях, не устанавливайте слишком высокую температуру обогрева и регулярно очищайте фильтры кондиционера. Если возможно, используйте программируемые настройки, чтобы не поддерживать максимальный комфортный режим в пустом доме.

Освещение в комнатах, где нет никого

Лампы, которые остаются включенными в течение нескольких часов без надобности, постепенно увеличивают потребление электроэнергии. Особенно это касается помещений с большим количеством светильников или устаревшими лампами накаливания.

Один из способов уменьшить расходы — заменить лампы накаливания на светодиодные (LED). Они потребляют гораздо меньше электроэнергии при сравнимой яркости и обычно служат дольше.

Также следует выключать свет, выходя из комнаты, если он там больше не нужен. В коридорах, кладовых и других местах, где освещение включают ненадолго, могут пригодиться датчики движения.

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Телевизоры и другая домашняя электроника

Телевизоры, игровые консоли, аудиосистемы, компьютеры и приставки могут потреблять электроэнергию даже тогда, когда кажется, что они отключены. Часть устройств переходит в режим ожидания, чтобы быстро запускаться, принимать сигналы с пульта или поддерживать сетевое соединение.

Отдельное устройство в таком режиме может тратить немного, но если дома постоянно подключены десятки электронных приборов, суммарное потребление становится заметнее.

Проверьте настройки телевизора, компьютера и приставок: некоторые функции быстрого запуска можно отключить. Устройства, которыми вы пользуетесь нечасто, можно подключить к сетевому фильтру с выключателем и отключать их от питания, когда это безопасно и уместно.

Не следует без необходимости отсоединять оборудование, которому требуется постоянное питание для работы или сохранения настроек. Также не выключайте роутер, если от него зависят сигнализация, системы безопасности или другие важные устройства.

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Бытовая техника, которую используют нерационально

Холодильник, стиральная машина, сушилка, посудомоечная машина и электрическая плита выполняют разные задачи, поэтому их потребление зависит от мощности, продолжительности работы и частоты использования. Особенно энергозатратными могут быть приборы, нагревающие воду или воздух.

Например, сушильная машина тратит электроэнергию на нагрев и вращение барабана. Стиральная машина использует дополнительную энергию при нагревании воды до высокой температуры. А холодильник может работать интенсивнее, если его дверцу часто открывают или уплотнители плохо прилегают.

Чтобы сократить расходы, запускайте стиральную и посудомоечную машины с соответствующей загрузкой, когда это позволяет инструкция производителя. По возможности выбирайте экономные режимы, стирайте при более низкой температуре, если этого достаточно для вещей, и сушите одежду естественным способом.

Не оставляйте электроплиту или другие мощные приборы подключенными без необходимости, если производитель позволяет безопасно отсоединять их от питания. В то же время не выдергивайте вилку прибора, если для этого нужно двигать тяжелую технику или создавать риск повреждения кабеля.

Устройства, которые постоянно остаются подключенными к розетке

Зарядные устройства, принтеры, микроволновки с электронным дисплеем, кофемашины и другая техника могут потреблять небольшое количество электроэнергии в режиме ожидания. Размер этих расходов зависит от конкретной модели: некоторые устройства почти не потребляют ток после отключения, другие поддерживают часы, индикаторы или дополнительные функции.

Поэтому нет необходимости без разбора отсоединять все от розеток. Для начала следует определить, какие устройства действительно потребляют электроэнергию без активного использования.

Для этого можно воспользоваться бытовым ваттметром — прибором, измеряющим потребление электроэнергии подключенной техникой. Он поможет сравнить показатели в рабочем режиме и режиме ожидания. Если у устройства заметное потребление, подумайте, нужно ли ему постоянное питание.

Неиспользуемые зарядные устройства можно отсоединять от розетки, а технику с режимом ожидания выключать через сетевой фильтр, если это не противоречит рекомендациям производителя.

Как проверить, на что тратится больше электроэнергии

Чтобы не тратить время на случайные предположения, начните с простых действий:

Проверьте мощность приборов. Информацию обычно указывают на корпусе или в инструкции. Высокая мощность не всегда означает большие месячные затраты: имеет значение и продолжительность работы.

Сравните потребление. Ваттметр поможет измерить расход отдельных устройств, а показатели счетчика — оценить общее потребление жилья.

Обратите внимание на время работы. Работающий круглосуточно прибор может потратить больше электроэнергии за месяц, чем более мощное устройство, которое включают всего на несколько минут.

Пересмотрите ежедневные привычки. Не оставляйте без необходимости включенное освещение, выбирайте соответствующие режимы стирки и следите за настройками отопления и кондиционирования.

Экономия электроэнергии начинается с понимания того, куда именно она тратится. Когда вы определите наиболее энергозатратные приборы и измените несколько привычек, можно снизить потребление без отказа от необходимой бытовой техники.

FAQ

Какие приборы дома потребляют больше всего электроэнергии?

Это зависит от типа устройства и режима использования. Значительными потребителями могут быть электрические обогреватели, кондиционеры, бойлеры, сушильные машины, электрические плиты и другая техника, нагревающая воздух или воду. В то же время даже маломощные устройства могут увеличивать общее потребление, если постоянно работают или остаются в режиме ожидания.

Помогает ли выключение приборов из розетки сэкономить электроэнергию?

Да, если устройства потребляют электроэнергию в режиме ожидания. Однако экономия зависит от конкретной модели и может быть небольшой для отдельного прибора. Лучше сначала измерить потребление ваттметром и выключать те устройства, которые тратят электроэнергию без надобности. Оборудование, необходимое для постоянного питания, следует оставлять подключенным.

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