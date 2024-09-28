Пять "воспитательных" фраз, ломающих ребенку психику: чем лучше заменить такие слова

Психологи назвали недопустимые фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить детям.

Рассказываем, какие фразы нельзя говорить своим деткам, чтобы не спровоцировать у них формирование комплексов и фобий. Какие слова лучше использовать во время воспитания малышей.

Какие фразы нельзя говорить детям, такие слова ломают их психику

"Будешь капризничать или плохо себя вести, тебя заберут цыгане, полиция, чужая тетя и т.д.". У ребенка до 12 лет нет аналитического мышления, поэтому он воспринимает такие угрозы серьезно. В результате ребенок может чувствовать себя незащищенным, поэтому развиваются страхи и фобии. Если ребенок капризничает, его стоит просто взять на руки или обнять. И говорить с ним нужно уже после того, как он успокоится. Детям необходимо объяснять, почему они должны хорошо себя вести, на примере реальных и вымышленных историй, особенно до пяти лет, так они лучше всего воспринимают информацию. "Ты неумеха – ничего не можешь сделать правильно! У тебя руки не с того места растут! Ты ничего не понимаешь!" Ребенок полностью доверяет взрослым, поэтому будет считать себя таким, как о нем говорят родители. Такие слова формируют у малышей комплекс неполноценности и страх совершить ошибку. Это во взрослой жизни мешает пробовать что-нибудь новое и учиться. Ребенку же нужно спокойно и доброжелательно говорить, что он делает не так. И обязательно подсказывайте, как это правильно сделать. "Посмотри на Мишу, какой он молодец! Почему у тебя не так? Все дети как дети, а ты!.." Такие сравнения занижают ребенку самооценку, ведь он действительно верит в то, что хуже всех. Гораздо эффективнее будет разобраться, почему у ребенка что-то не получается, и предложить простые шаги по решению вопроса. "Если ты будешь так себя вести, я перестану тебя любить, отдам в детский дом!" Ребенку необходимо знать, что родители всегда его будут поддерживать, что бы ни произошло. Иначе он не будет ощущать опоры, его будут постоянно преследовать страх и тревожность. Поэтому ребенку нужно постоянно повторять, что его любят и ценят, всегда будут поддерживать и никогда не оставят в беде. "Не плачь, тебе совсем не больно. Нечего расстраиваться по пустякам!" Родители не могут определить за ребенка, больно ему или нет, только он это знает. Поэтому не стоит обесценивать его эмоции и чувства. Иначе во взрослой жизни он будет постоянно игнорировать свои потребности и ощущения. Вместо этого надо обнять ребенка и успокоить, можно вообще ничего не говорить, просто побыть рядом.

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