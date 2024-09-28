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Пять "воспитательных" фраз, ломающих ребенку психику: чем лучше заменить такие слова

Пять "воспитательных" фраз, ломающих ребенку психику: чем лучше заменить такие слова

Какие фразы нельзя говорить детям / Фото: Freepik

Психологи назвали недопустимые фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить детям.

Рассказываем, какие фразы нельзя говорить своим деткам, чтобы не спровоцировать у них формирование комплексов и фобий. Какие слова лучше использовать во время воспитания малышей.

Какие фразы нельзя говорить детям, такие слова ломают их психику

  1. "Будешь капризничать или плохо себя вести, тебя заберут цыгане, полиция, чужая тетя и т.д.". У ребенка до 12 лет нет аналитического мышления, поэтому он воспринимает такие угрозы серьезно. В результате ребенок может чувствовать себя незащищенным, поэтому развиваются страхи и фобии. Если ребенок капризничает, его стоит просто взять на руки или обнять. И говорить с ним нужно уже после того, как он успокоится. Детям необходимо объяснять, почему они должны хорошо себя вести, на примере реальных и вымышленных историй, особенно до пяти лет, так они лучше всего воспринимают информацию.
  2. "Ты неумеха – ничего не можешь сделать правильно! У тебя руки не с того места растут! Ты ничего не понимаешь!" Ребенок полностью доверяет взрослым, поэтому будет считать себя таким, как о нем говорят родители. Такие слова формируют у малышей комплекс неполноценности и страх совершить ошибку. Это во взрослой жизни мешает пробовать что-нибудь новое и учиться. Ребенку же нужно спокойно и доброжелательно говорить, что он делает не так. И обязательно подсказывайте, как это правильно сделать.
  3. "Посмотри на Мишу, какой он молодец! Почему у тебя не так? Все дети как дети, а ты!.." Такие сравнения занижают ребенку самооценку, ведь он действительно верит в то, что хуже всех. Гораздо эффективнее будет разобраться, почему у ребенка что-то не получается, и предложить простые шаги по решению вопроса.
  4. "Если ты будешь так себя вести, я перестану тебя любить, отдам в детский дом!" Ребенку необходимо знать, что родители всегда его будут поддерживать, что бы ни произошло. Иначе он не будет ощущать опоры, его будут постоянно преследовать страх и тревожность. Поэтому ребенку нужно постоянно повторять, что его любят и ценят, всегда будут поддерживать и никогда не оставят в беде.
  5. "Не плачь, тебе совсем не больно. Нечего расстраиваться по пустякам!" Родители не могут определить за ребенка, больно ему или нет, только он это знает. Поэтому не стоит обесценивать его эмоции и чувства. Иначе во взрослой жизни он будет постоянно игнорировать свои потребности и ощущения. Вместо этого надо обнять ребенка и успокоить, можно вообще ничего не говорить, просто побыть рядом.

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