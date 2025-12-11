Пять выносливых зимних растений, которые добавят красок саду уже в декабре

Морозник. Фото: Wildfeuer/CC BY 2.5

Реклама

Зимний сад может быть не менее ярким, чем летний, если уже в декабре добавить в него несколько выносливых декоративных растений. Специалисты советуют обратить внимание на пять видов, которые цветут или сохраняют насыщенную окраску даже в мороз, обеспечивая сад красками от декабря до начала весны. Часть из них можно выращивать даже на подоконнике или в небольших двориках.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты отмечают: эти растения созданы для холодов и не боятся короткого дня или низких температур. Они предлагают оттенки желтого, рубинового, розового, красного и даже фиолетового, а для больших садов их можно комбинировать, получая непрерывную цветовую гамму до марта. Кроме этих пяти, сейчас также уместно высаживать луковичные растения — тюльпаны, нарциссы и подснежники, чтобы весной получить дополнительное цветение.

Реклама

Среди рекомендованных для мгновенного зимнего эффекта растений — жасмин голый (зимний жасмин), морозники, цикламен, зимняя камелия и кизил огненный. Все они доступны в садовых центрах Великобритании и подходят для различных участков — от тесных балконов до просторных газонов.

Пять растений, которые добавляют цвета зимой

Зимний жасмин (Jasminum nudiflorum)

Цветет с ноября до весны и отличается насыщенно-желтыми цветами, которые появляются на голых стеблях. RHS описывает его как неприхотливое растение, которое хорошо чувствует себя и на шпалерах, и как почвопокровное на низких стенах. Существуют и сорта с белыми или розовыми цветами.

Морозник (Helleborus)

Тенелюбивое растение с вечнозелеными листьями и цветами разных оттенков — от белого до красного. Хорошо растет под деревьями или в горшках на подоконниках, цветет зимой и ранней весной.

Цикламен

Распространен в британских лесах и легко приспосабливается к садам и контейнерам. Дает рубиновые, розовые или красные цветы с ноября до весны. Любит тень и часто размножается самосевом, создавая естественные декоративные группы.

Реклама

Зимняя камелия (например, Camellia 'Yuletide')

Известны своим зимним цветением и ярко-красными лепестками с золотыми тычинками. Цветет примерно за две недели до зимнего солнцестояния и продолжает цвести до нового года. Камелии — вечнозеленые кустарники, требующие достаточно солнца и пространства.

Кизил огненный (Cornus sanguinea)

Декоративный кустарник, ценный не цветами, а яркими красно-оранжевыми стеблями, которые сияют зимой. Достигает около двух метров ширины, хорошо растет на солнце и в полутени. Летом образует мелкие белые соцветия, осенью — темные ягоды.

Напомним, растения с голыми корнями снова становятся популярными из-за природной выносливости и доступной цены. Эксперты назвали 10 видов, которые лучше всего высаживать зимой.