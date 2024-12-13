Женщины, которые в возрасте 50+ выбрали эту стрижку, выглядят младше на 10 лет вид: попробуйте

Хотели бы вы когда-нибудь выглядеть моложе? Для этого совсем не нужно использовать революционные кремы, хватит подобрать правильную стрижку.

О ней рассказали в издании Journee Mondiale.

Речь идет о мягкой стрижке шегги с косой челкой, которая в 2024 году захватила мир красоты и будет продолжать это делать 2025. Она обещает женщинам в возрасте 50+ стать младше с виду на целое десятилетие. Но что делает ее такой особенной?

Шегги с косой челкой – это современный вариант классической стрижки шегги, которая появилась и приобрела популярность в 1970-х годах. Обновленная версия отличается волосами средней длины, большим количеством слоев, помогающих обрамить лицо, и длинной челкой-шторкой. Как результат, стрижка создает естественный объем, что очень важно для женщин в возрасте, смягчает черты лица, излучая атмосферу молодости.

Стрижка шегги с челкой-шторкой / Фото: Фото из открытых источников

По словам известной парикмахерши Джены Аткин, такая стрижка шегги является идеальным вариантом для женщин, которые хотят без особого труда выглядеть молодо и шикарно. Многослойная укладка и челка создают привлекательный силуэт, подчеркивающий любую структуру волос и форму лица.

Одним из ключевых моментов обновленной версии стрижки является добавление челки-шторки. В отличие от традиционных челок, он обрамляет лицо мягким изгибом, маскируя морщины на лбу, привлекая больше внимания к глазам, подтягивая и освещая лицо практически мгновенно. А преимуществом шегги с челкой-шторкой является ее универсальность. Она подходит для любой текстуры волос (от прямых и тонких до густых и волнистых), а многослойность создает такой важный объем.

Если у вас тонкие волосы, то шегги создаст иллюзию объема. Главное здесь – создать живой вид при укладке. Для этого парикмахеры рекомендуют использовать сухой шампунь или спрей для текстурирования, которые мгновенно подтягивают корни. Также можно использовать круглую щетку при высушивании волос феном.

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