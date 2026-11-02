Пять жутких предсказаний Нострадамуса на 2027 год: к чему готовиться миру

Мишель Нострадамус

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Несмотря на то, что французский астролог Мишель де Ностреддам (Нострадамус) умер более 450 лет назад, поклонники его творчества продолжают находить в его произведениях впечатляющие совпадения с современными событиями. Исследователи полагают, что он успешно предсказал Большой пожар в Лондоне, Французскую революцию и убийство Джона Кеннеди.

Как отмечает издание LADbible, 27-ми катрены в разных «Центуриях» Нострадамуса могут относиться именно к 2027 году. Комментаторы обнародовали пять жутких предсказаний провидца на этот период.

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1. Глобальные стихийные бедствия и лесные пожары

В 27-м катрене XI Центурии Нострадамус описывает пугающую картину природной катастрофы: «Небесный огонь с Запада / И с Юга, направляющийся на Восток / Черви полумертвые, не находя даже корней». По мнению исследователей, это показывает масштабные лесные пожары и засуху, которые охватят планету в 2027 году.

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2. Полный экономический и финансовый крах

Астролог предвещает тяжелый финансовый кризис, упоминая об обесценивании драгоценных металлов, долговом истощении и фактическом аннулировании бумажных ценностей. Его фраза «Все ценные бумаги и облигации будут уничтожены» может свидетельствовать о банкротстве банковских систем или о падении мировых валют.

3. Обострение на Ближнем Востоке

В 27-м катрене V Центурии говорится о военных действиях у Черного моря и перемещении сил из «Персии» (историческое название Ирана) в Трапезунд (современный город Трабзон в Турции). Эксперты предполагают, что это предсказание намекает на новый виток эскалации между Ираном, США и другими региональными игроками.

4. Политический удар во Франции

Согласно катренам, Францию ждет политическое потрясение или покушение на «Дофина». Исторически этот титул принадлежал наследникам французского престола, однако в современной интерпретации это может означать фаворитов предстоящих президентских выборов во Франции (в частности Марин Ле Пен), поскольку срок действующего президента Эммануэля Макрона подходит к концу.

5. Находка проклятого клада Оук-Айленд

Последнее предсказание касается легендарного сокровища на острове Оук, который ищут уже больше века. Нострадамус писал: «Под дубом Жьенн, пораженным молнией, недалеко спрятан клад». Однако предостережение предсказателя остается мрачным: тот, кто наконец-то найдет это сокровище, столкнется с трагической и ужасной гибелью.

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Напомним, согласно интерпретациям пророчеств слепой болгарской провидицы бабы Ванги на 2027 год, смертоносная болезнь приведет к возникновению сверхчеловеческих способностей у выживших, а мир ждут кардинальные экономические и политические потрясения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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