Пятьдесят пять вещей, от которых следует избавиться дома женщинам после 40 лет

Вещи, от которых нужно избавиться дома женщинам после 40 / © pexels.com

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Расхламление дома — это не только способ освободить полки, но и возможность сделать дом удобнее, избавиться от лишнего и наконец организовать пространство в соответствии с собственными потребностями. Особенно полезно время от времени пересматривать свои вещи после 40 лет, когда вкусы, повадки и бытовые потребности могут меняться.

В AOL рассказали, какие 55 вещей следует проверить дома и от каких из них можно без сожаления отказаться.

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Какие вещи нужно выбросить из дома: одежда и обувь

Одежда, которая давно не подходит по размеру. Джинсы, платья и юбки, которые годами ждут свое время, только занимают место в шкафу. Если вещь больше не отвечает вашим потребностям, подумайте, есть ли смысл ее сохранять.

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Старые бюстгальтеры. Растянутые бретели, изношенная ткань и неудобные чашечки — признаки того, что белье пора заменить. Она должна обеспечивать комфорт, а не создавать излишних неудобств.

Натирающая обувь. Даже самые красивые туфли не стоят постоянной боли. Если вы годами не носите пару из-за неудобства, следует освободить место для обуви, в которой действительно комфортно.

Поврежденная обувь. Порванные кроссовки, ботинки с потрескавшейся подошвой и туфли, которые уже невозможно отремонтировать, вряд ли пригодятся.

Одежда с пятнами и дырами. Если вещь не подлежит ремонту или ее невозможно нормально отстирать, нет необходимости держать ее в гардеробе годами.

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Одинокие носки. Если пара не нашлась после нескольких стирок, определите, нужен ли вам этот носок для других бытовых нужд. Остальные можно отправить на переработку текстиля, если такая возможность есть.

Старые проволочные вешалки. Они могут деформировать деликатную одежду, путаться между собой и создавать беспорядки. Оставьте удобные вешалки, помогающие поддерживать порядок в шкафу.

Платья с давних торжеств. Наряды подружки невесты, выпускные платья и другая праздничная одежда часто годами лежат без дела. Если вы не планируете его носить, можно продать, подарить или передать благотворительность.

Неудобные резинки для волос. Резинки, которые рвут волосы, растягиваются или потеряли форму, лучше заменить на более качественные аксессуары.

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Старые домашние тапочки. Изношенную, разорванную или неудобную домашнюю обувь не стоит оставлять только потому, что ее жалко выбросить. В то же время исправные тапочки, которые вам нравятся, вполне могут остаться.

Косметика, духи и средства ухода

Просроченная косметика. Тональные средства, тушь, кремы и другие продукты имеют ограниченный срок годности после открытия. Проверьте обозначение на упаковке и выбросьте средства, изменившие запах, цвет или консистенцию.

Духи, которыми вы не пользуетесь. Коллекция ароматов может быть приятна, но не каждый флакон нужно хранить десятилетиями. Если запах изменился или духи вам больше не нравятся, посмотрите свою коллекцию.

Средства по уходу, купленные импульсивно. Кремы, маски и сыворотки, годами стоящие на полке, занимают место и могут испортиться. Не стоит покупать новые средства, пока не разобрались с имеющимися.

Старая косметика. Если косметичка порвалась, имеет неприятный стойкий запах или ее невозможно очистить, лучше заменить ее.

Пробники, которые вы используете. Бесплатные миниатюры шампуней, кремов и духов часто скапливаются в ванной. Оставьте только те, которыми действительно планируете воспользоваться до истечения срока годности.

Кухня: что не следует хранить дома

Просроченные специи. Даже если специи не всегда становятся опасны сразу после указанной даты, со временем они теряют аромат и вкус. Проверьте запасы и избавьтесь от тех, которые уже не пригодны к использованию.

Повреждены сковородки. Сосуд с деформированным дном, глубокими повреждениями покрытия или другими дефектами следует заменить, если его безопасность вызывает сомнения.

Пластиковые контейнеры с трещинами. Пожелтевший пластик, повреждение и стойкий запах после мытья — повод просмотреть запасы контейнеров. Выбирайте емкости, предназначенные для соответствующего способа хранения пищи.

Пакетики с соусами по доставке. Кетчуп, горчица и другие оставшиеся после заказа пищи соусы легко накапливаются в холодильнике. Проверьте их сроки годности и оставьте только то, что вы действительно используете.

Лишние пластиковые стаканчики. Одноразовая посуда может пригодиться на пикнике или большом празднике, но для ежедневного использования удобнее иметь достаточное количество многоразовых чашек и стаканов.

Бумажные тарелки для повседневного использования. Если вы регулярно пользуетесь одноразовой посудой дома без особой необходимости, попробуйте заменить ее обычными тарелками. Это поможет сократить количество отходов.

Старые губки для мытья посуды. Губки быстро накапливают загрязнения и микроорганизмы. Их нужно регулярно менять, а не ждать, пока они начнут неприятно пахнуть.

Пожелтевшие полотенца. Если полотенца потеряли способность хорошо впитывать влагу, имеют стойкий запах или поврежденную ткань, пора их заменить или использовать для уборки.

Лишние крышки и контейнеры без пара. Просмотрите кухонные ящики: возможно, там годами лежат крышки, к которым нет соответствующей посуды. Оставьте только те, которые можно использовать.

Бумажные меню и рекламные листовки. Адреса ресторанов, меню служб доставки и рекламные буклеты часто занимают место в ящиках. Если информация доступна в Интернете, бумажные копии вряд ли нужны.

Предметы быта, создающие беспорядок

Сломанные зонты. Зонтик с поврежденными спицами или неисправным механизмом вряд ли защитит от дождя. Если ее невозможно отремонтировать, не откладывайте решение.

Старые телефоны. Ненужные мобильные телефоны не обязательно должны годами лежать в ящике. Их можно передать на специализированную сборку электроники или сдать на переработку, предварительно удалив личные данные.

Неизвестные зарядные устройства и провода. Кабели от давно выброшенных устройств, старые переходники и неисправные зарядки часто скапливаются без пользы. Оставьте только те, назначение которых вам известно.

Несколько пультов от техники уже нет. Если вы давно заменили телевизор или другую технику, старые пульты вряд ли понадобятся. В то же время универсальные или совместимые с имеющимися устройствами пульты следует оставить.

Старые компакт-диски. Музыкальные альбомы, приложения и фильмы на дисках могут быть не нужны, если у вас больше нет устройства для их воспроизведения. Однако редкие записи или любимые коллекции можно сохранить.

Неисправные гирлянды. Если часть лампочек не работает, провода повреждены или декор представляет опасность, не следует использовать его в следующем праздничном сезоне.

Сломанные инструменты для сада. Старые перчатки, поврежденные лопатки и другой неисправный инвентарь могут мешать работе и даже привести к травмам. Исправные инструменты лучше отремонтировать, а непригодные утилизировать должным способом.

Переполненные коробки с пустяками. Пуговицы, шурупы, старые батарейки и другие мелкие предметы часто хранятся без системы. Рассортируйте их, оставьте нужное, а батарейки сдайте в специальные пункты сбора.

Ненужные визитки. Если вы не помните, кому принадлежит контакт, проверьте, действительно ли он вам нужен. Важные контакты можно перенести в телефонную или цифровую адресную книгу.

Старые банки с краской. Остатки краски следует проверить на пригодность и возможность повторного использования. Не выливайте краску в канализацию: ненужные остатки и химические материалы следует утилизировать в соответствии с местными правилами.

Декор и сувениры: что давно пора просмотреть

Сувенирные рюмки и стаканы. Подарки по путешествиям могут напоминать о приятных моментах, но не каждый сувенир должен оставаться навсегда. Оставьте самые любимые вещи, а остальные передайте тем, кому они будут полезны.

Искусственные цветы, потерявшие вид. Пыль, выцветшие лепестки и поврежденные листья могут делать декор неопрятным. Если композиция не украшает комнату, подумайте о замене.

Увядшие букеты и засохшие растения. Если цветы уже потеряли вид, а растение невозможно восстановить, не стоит держать его только по нежеланию прощаться. Здоровые растения, конечно, нужно оставить.

Декор, который вам не нравится. Ваза, статуэтка или картина, не подходящие к вашему интерьеру и не имеющие эмоциональной ценности, могут годами занимать полезное место. Позвольте оставить только то, что действительно нравится.

Плакаты без рамок, утративших актуальность. Старые постеры могут напоминать студенческие годы, но если они больше не соответствуют вашему вкусу, их можно заменить или оформить в рамку.

Подарки, которые вы храните только по вежливости. Не каждый презент обязательно должен оставаться в вашем доме навсегда. Если дело не нужно, можно передать его другому человеку, не обесценивая внимания того, кто его подарил.

Коллекции, которые больше не доставляют радости. Фигурки, снежные шары, магниты и другие предметы могут иметь ценность для коллекционера. Но если увлечение давно прошло, посмотрите коллекцию и оставьте самые важные экземпляры.

Старая открытка. Необязательно хранить каждую открытку с днем рождения или праздником. Выберите те, которые имеют особое значение, а остальные можно сфотографировать или переделать.

Чрезмерное количество детских рисунков. Детское творчество бесценно для родителей, но его количество с годами становится огромным. Сделайте фото работ, создайте цифровой альбом и оставьте подлинники самых памятных рисунков.

Старые награды и кубки. Медали, дипломы и кубки могут напоминать о важных достижениях. Не нужно выбрасывать их все — достаточно выбрать самые ценные и продумать, как компактно хранить остальные.

Бумаги, книги и вещи из прошлого

Книги, которые вы не собираетесь перечитывать. Если книжный шкаф переполнен, посмотрите издание, в которое вряд ли вернетесь. Их можно подарить друзьям, передать библиотеке или продать.

Старые документы, которые больше не нужны. Квитанции, дубликаты бумаг и устаревшие записи часто занимают целые папки. Перед утилизацией проверьте сроки хранения документов, особенно финансовых, налоговых и юридических. Бумаги с персональными данными лучше измельчать.

Старые хобби, которые так и не стали увлечением. Наборы для вышивания, скрапбукинговые материалы, пряжа и другие покупки могут годами лежать без дела. Если вы не планируете возвращаться к занятиям, передайте материалы тем, кто ими воспользуется.

Детские вещи, которые давно не используются. Игрушки, одежда, книги и школьные принадлежности могут накапливаться даже тогда, когда дети уже выросли. Оставьте памятные принадлежности, а подходящие предметы передайте другим семьям.

Старые коробки от техники. Если гарантия завершилась, а потребности перевозить или хранить устройство в оригинальной упаковке нет, коробки можно убрать. Исключение — упаковка, действительно необходимая для гарантийного обслуживания, перевозки или продажи.

Дубликаты инструкций к приборам. Инструкции по технике, которой вы уже не пользуетесь, часто лежат годами. Для устройств можно сохранить цифровые копии, если производитель предоставляет их.

Последние четыре вещи, которые следует просмотреть

Мебель, которая не отвечает вашим потребностям. Старый диван, лишний столик или громоздкий шкаф могут мешать передвижению и создавать ощущение тесноты. Если мебель исправна, ее можно продать или отдать, а не обязательно выбрасывать.

Вещи, которые вы храните для внуков или детей без предварительной договоренности. Семейный сервиз, коллекция фигурок или другие предметы могут иметь особую ценность, но не факт, что они потребуются следующему поколению. Следует обсудить это с родными, прежде чем занимать ими дополнительное место.

Сушилки для белья, постоянно стоящие посреди комнаты. Сушилка необходима во многих домах, но после использования ее можно складывать и убирать, если конструкция позволяет. Это освободит пространство и сделает комнату более чистой.

Вещи, которые вы не пользуетесь и которые вам не нравятся. Это может быть посуда, декор, текстиль или другие предметы, не имеющие практической или эмоциональной ценности. Если вещь не приносит пользы, подумайте, есть ли смысл и дальше сохранять ее.

Как избавиться от лишних вещей без стресса

Не обязательно разбирать все жилье за один день. Чтобы расхламление не превратилось в изнурительный процесс, попробуйте действовать постепенно:

Начните с одной зоны. Например, разберите косметичку, один ящик или полку в шкафу. Разделите вещи по категориям. Оставшееся можно составить отдельно от предметов для продажи, благотворительности, ремонта или утилизации. Не выбрасывайте все автоматически. Дело может быть нужно, даже если вы пользуетесь им редко. Учитывайте сезонность, практическую ценность и личные обстоятельства. Не храните вещи только из-за чувства вины. Подарок исполнил свою роль в момент вручения, а воспоминания не зависят от того, стоит ли он на полке. Не заменяйте старое новым без надобности. Цель расхламления — не купить больше органайзеров, контейнеров и декора, а сделать пространство более функциональным. Позаботьтесь о правильной утилизации. Электронику, батарейки, краски и другие специальные отходы не следует выбрасывать вместе с обычным мусором, если для них предусмотрены отдельные способы сбора.

Главное правило простое: дом должен быть удобным для тех, кто в нем живет. Возраст не определяет, какие вещи человек должен иметь, а какие выбросить. Следует оставлять то, что помогает в повседневной жизни, доставляет удовольствие или имеет настоящую личную ценность.

FAQ

Что нужно выбросить из дома сначала?

Начните с просроченной косметики, испорченных продуктов, неисправных предметов, поврежденной одежды и вещей, которые больше не выполняют свою функцию. Так вы быстро освободите пространство без сложных решений по памятным предметам.

Как избавиться от ненужных вещей, если их жалко выбрасывать?

Попытайтесь сфотографировать памятные предметы, подарить их близким, продать или передать на благотворительность. Если вещь действительно важна для вас, оставьте ее — расхламление не означает, что нужно отказываться от всех воспоминаний.

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