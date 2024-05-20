Пятен от воды и известкового налета больше не будет: чем натереть краны, чтобы сияли чистотой

Известная блогер, имеющая более миллиона подписчиков, поделилась простым эффективным способом, как предотвратить появление пятен от воды и известкового налета на кранах.

Рассказываем, как с помощью простого лайфгака надолго избавиться от проблем с пятнами и налетом на кранах в ванной комнате.

Чем натереть краны, чтобы предотвратить появление известкового налета и пятен от воды

Блогер Анна имеет более миллиона подписчиков в сети TikTok, где постоянно делится разнообразными советами, облегчающими уборку. Недавно девушка выложила видео, где предоставила несколько простых способов очистки сантехники в ванной комнате.

Один из таких способен предотвращать появление пятен от воды и известкового налета на кранах. Блогер сообщает, что для этого нужно только натереть кран воском из свечи, тогда вода не будет оставлять следы и отложения из солей, а просто будет стекать с него.

Девушка рекомендует брать любой оставшийся от свечи воск, хотя лучшим считает соевый, и натереть им краны, которые есть в доме. Затем следует отполировать поверхность любой тканью. Тогда не нужно будет каждый раз вытирать следы от воды, а краны будут оставаться блестящими в течение длительного времени.

Еще Анна советует на зеркало в ванной наносить пену для бритья. Таким способом можно предотвратить его запотевание и не придется вытирать из него конденсат. Блогер также предложила идею, чтобы надолго освежить ванную. Для этого нужно взять несколько ватных дисков, капнуть на них эфирное масло с любимым ароматом и разложить по комнате.

Идеи девушки об облегчении уборки ванной комнаты получили много одобрительных отзывов. Особенно подписчикам понравилась та, которая помогает защитить краны от следов воды и известкового налета.

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