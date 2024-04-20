Пятеро ухилянтов пешком сбежали в Венгрию: момент зафиксировала камера на границе (видео)

Один из мужчин переоделся в военную форму. Таким образом, уклонисты обманули пограничников.

Кадры из пограничной видеокамеры зафиксировали, как утром 20 апреля группа из 5 мужчин незаконно пересекла украино-венгерскую границу вблизи села Дыйда в Закарпатской области.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

На видеозаписи видно, как четыре гражданских лица в сопровождении человека в камуфляжной форме спокойно перешли границу и оказались на территории Венгрии.

По имеющейся информации, трюк с переодеванием часто используется уклонистами и их проводниками для усложнения работы пограничной службы.

Пятеро уклонистов сбежали в Венгрию: момент зафиксировала камера на границе (видео)

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту не поступало. Однако сам факт нарушения государственной границы группой лиц зафиксирован видеозаписью.

Напомним, в Ровенской области территориальные центры комплектования разыскивают 9 555 мужчин, уклоняющихся от военной службы. Военнообязанных сейчас разыскивают правоохранители.

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