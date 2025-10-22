Пятна от кофе, вина и жевательной резинки: как спасти ковер подручными средствами

Ковёр / © Фото из открытых источников

Пятна от кофе, вина или соуса на ковре часто кажутся катастрофой. Однако как утверждают специалисты интернет-магазина The Rugs, большинство загрязнений можно убрать без специальных средств — достаточно воспользоваться простыми вещами, которые есть в каждом доме.

Об этом сообщило издание Express.

Директор компании Эмре Эсер объяснил, что главное в борьбе с пятнами — скорость. Если действовать сразу после разлива, ковер можно спасти еще до того, как загрязнение успеет впитаться в волокна.

«Люди считают, что для устранения разлива нужны изысканные средства, но вы будете удивлены тем, что работает. Несколько быстрых хитростей могут спасти ваш ковер еще до того, как пятно вообще образуется. Главное не ждать слишком долго — действуйте быстро, и вы почти всегда его спасете», — отметил эксперт.

Пиво против пятен от кофе и чая

Одним из самых неожиданных способов вывести пятна является обычное пиво. По словам Эмре, напиток действует как мягкое очищающее средство, которое расщепляет танины — пигменты, оставляющие желто-коричневые следы после кофе и чая.

Чтобы очистить поверхность, нужно налить немного пива на пятно, осторожно потереть чистой тканью, смыть водой и вытереть насухо. Если пятно застарелое, процедуру можно повторить.

Соль для свежих разливов

Если жидкость только что попала на ковер, стоит сразу посыпать его солью. Она впитывает влагу и предотвращает появление пятен.

«Соль действует как губка; она впитывает влагу, прежде чем она проникнет в волокна ковра. Чем быстрее вы ее туда поместите, тем больше шансов избежать постоянного пятна», — советует эксперт. Место нужно щедро засыпать, оставить на час, а затем пропылесосить или осторожно смыть щеткой.

Утюг против старых пятен

Застарелые пятна, которые уже успели высохнуть, можно удалить с помощью утюга. Для этого смешайте несколько капель моющего средства с двумя стаканами теплой воды. Окуните чистое полотенце в смесь, отожмите и положите на пятно. Затем осторожно прогладьте на низком уровне пара.

«Вы увидите, как пятно переходит на полотенце», — поделился Эмре. Перед этим эксперт советует протестировать метод на незаметном участке, чтобы избежать повреждения ковра.

WD-40 против жирных пятен

Привычное средство WD-40, которое обычно используют для скрипящих петель или механизмов, также помогает удалять жирные или восковые пятна. Его можно применить для остатков макияжа, воска или разлитого вина.

Нужно распылить немного средства на пятно, оставить на 30 секунд, затем промокнуть влажной губкой и вытереть насухо. «Это разрушает связь между пятном и волокнами, поэтому вы можете буквально вытереть его. Это занимает всего несколько минут, что делает его отличным средством для экстренного решения проблемы до прихода гостей», — пояснил специалист.

Кубики льда против жевательной резинки

Еще одна распространенная проблема — жевательная резинка, прилипающая к ковру. В этом случае поможет лед. Достаточно положить несколько кубиков непосредственно на жвачку и оставить на несколько минут. После замерзания она легко отделится от ворса.

Затем остаток можно убрать мягким мылом и теплой водой. Этот же метод подходит и для обивки мебели.

Эмре Эсер подытожил, что большинство пятен можно устранить без лишних затрат. «Полдела — это просто не паниковать. Большинство пятен можно исправить, если обнаружить их на ранней стадии и использовать то, что у вас уже есть. Честно говоря, немного соли, терпение и правильные знания могут спасти почти любой ковер», — подчеркнул он.

