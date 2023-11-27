Пятнадцать способов пережить холод в квартире: если нет отопления или света

Зимняя погода в последние дни показала, сколь сильной и суровой может быть стихия. Сильный ветер и снегопады привели к отключению электроэнергии во многих населенных пунктах. Также нельзя исключать, что враг будет пытаться разрушить критическую инфраструктуру, как он уже делал это прошлой зимой.

Как согреться в квартире без отопления: главное избавиться от источников холода

Недостаточно просто придумать способы согреться, когда нет отопления. Следует сначала устранить все возможные причины потери тепла.

Заложите старые рамы

Через щели в дверях и окнах мы теряем около 30% всего тепла. Если в квартире или дома все еще стоят старые деревянные негерметичные окна, их лучше заменить на новые, энергосберегающие. Нет такой возможности? Попытайтесь хотя бы заложить старые рамы. Холода помогут избавиться от поролон, малярная лента, уплотнительной резины, герметик.

Герметизируйте дверь на балкон

Если правильно утеплить лоджию, которую летом вы можете использовать в качестве дополнительной комнаты, то проблем с холодом не будет даже тогда, когда дверь будет открыта.

Закройте старые помещения

Все сырые комнаты, где все еще стоят деревянные окна или негерметичная дверь, лучше на зимнее время вообще не открывать. На стык двери изнутри такого помещения уложите поролон или закройте этот участок толстым ворсовым ковром. Над дверью обязательно повесьте плотные шторы. Они не будут пропускать холод.

Утеплите стены пеноплексом

Хотя этот способ можно отнести к ремонтным работам, он не требует больших затрат. Речь идет о внутреннем или внешнем утеплении стены плитами пеноплекса (пенополистирола). Хотя это и достаточно простой вариант утепления, однако он может помочь удержать тепло. Важно : утеплеть стены пеноплексом можно только при достаточной вентиляции. Иначе в помещении будет собираться конденсат.

Как обогреть квартиру без отопления и не получить сумасшедший счет за электроэнергию

Как сделать так, чтобы в квартире было тепло / Фото: Pexels

Иногда, чтобы компенсировать разницу между прохладной и комфортной температурами, нужно совсем немного. Потому можно подобрать другие источники тепла.

Тепловентилятор

Достаточно примитивный и неприхотливый прибор, который при максимальной силе отдает около 2000Вт/час. По итогу сумма в месяц более 1500 киловатт кажется неподъемной, но есть нюанс. На максимальные обороты прибор вы будете включать редко, только в самые суровые морозы. А остальное время он будет работать на половине своей мощности около 4-8 часов.

Однако следует отметить, что тепловентиляторы сильно сушат воздух, поэтому вам понадобится его увлажнение. Помимо этого тепловентилятор можно использовать не все время, а, например, включать в ванной комнате перед тем, как идти мыться.

Инфракрасный обогреватель

Этот прибор уже стоит дороже, но и потребляемая им электроэнергия расходуется экономнее. Инфракрасные источники не рассеивают тепло, а нагревают воздух в доме. Такой прибор будет очень полезным, если вы работаете дома, собрались принять душ или ванную, в ночное время.

Кондиционер

К примеру, в Японии нет централизованного отопления. Поэтому население обогревает квартиры и дома в зимний период с помощью кондиционеров. Прибор, действующий в режиме нагревания, поможет создать приятные условия для проживания и станет настоящим помощником в межсезонье. Обогреть целое здание без отопления кондиционером можно только в том случае, если температура воздуха на улице составляет 2-5 градусов.

Лампы накаливания

Хотя светодиодные источники и скрытая система освещения становятся все популярнее, в холодных помещениях лучше устанавливать старые добрые лампы накаливания. 95% энергии они отдают как тепло, да еще излучают теплый свет. Психологи утверждают, если сравнить холодный, нейтральный и тёплый спектр, то при последнем людям живется комфортнее.

Как пережить холод в квартире

Как пережить холод в квартире / Фото: Pexels

Цифровизация принесла нам много интересного. Так, например, сегодня можно найти вещи, заряжаемые от USB или сети и могут стать незаменимыми в квартире без отопления.

Согрейте ноги и вы согреетесь

Холод мы ощущаем в большей степени, когда замерзают наши ноги. Это происходит из-за недостаточной циркуляции крови в нижних конечностях. На маркетплейсах можно знать разнообразные тапочки или носки с нагревательными элементами. Хотя у них не очень удобно ходить, но сидеть и работать или спать достаточно комфортно. Можно также нагреть свои носки в микроволновке (хватит и 30 секунд), а затем ложиться спать. Вам будет гораздо теплее.

Согревающее электроодеяло

Она работает по принципу грелки со встроенными нагревательными элементами. Обычно имеет несколько температурных режимов. Включать одеяло лучше заранее, чтобы кровать была уже теплой, когда вы соберетесь спать. Помните, что электрические кабели внутри не предназначены для того, чтобы на них ложиться. Также на такое одеяло нельзя класть тяжелые предметы, подушки.

Мощность электроодеяла зависит от модели (от 40 до 100 Ватт), при этом все они обладают функцией автоматического отключения.

Как согреться в квартире без света

Как согреться в квартире без света / Фото: pixabay.com

Если в доме совсем исчезла электроэнергия, не упасть духом помогут проверенные народные методы.

Резиновая или силиконовая грелка

Наши бабушки хорошо помнят времена, когда кровати согревали с помощью грелок с горячей водой. Этим методом можно воспользоваться и сегодня. Грелок можно набрать несколько с разной температурой воды. Укладывать их нужно в районе ног, у стены и сверху на одеяло. Если грелок в доме не нашлось, поможет обычная пластиковая бутылка. Однако помните, что в нее нельзя наливать кипяток. Бутылка деформируется и может пролиться.

Закройте все комнаты, которыми вы не пользуетесь

Попытайтесь "обжить" только одну-две комнаты в доме, а от угловых и слишком холодных на зиму отказаться. Если вы отапливаете помещение даже с помощью электричества это поможет уменьшить сумму в квитанции. А если света нет, то лучше перебраться в кухню. Из-за постоянного использования плитки стены здесь не промерзают.

Больше готовьте

Кухонная плита – отличный источник тепла. Поэтому на кухне обычно средняя температура на 3-7 градусов выше. Если вы будете использовать газовую духовку, вообще в комнате будет очень тепло. Но это, безусловно, поможет пережить кризис в самые холодные и тяжелые дни. Помните, что подобные методы можно использовать только в чрезвычайных ситуациях. При первом появлении запаха газа выключайте плитку.

Энергичная зарядка

Сделайте зарядку, чтобы разогнать кровь, затем выпейте теплого чая. Чтобы не замерзнуть в моменты отключений централизованного отопления и света, любая физическая активность станет отличным спасителем.

Как обогреть комнату без отопления: несколько советов

Как обогреть комнату без отопления / Фото: Unsplash

Запомните еще несколько важных советов. В первую очередь, зимой лучше носить белье из шерсти, хлопка, других натуральных тканей. Лучше отказаться от хорошего атласного белья, пока холодно. Речь идет не только о нательных комплектах, но и о постельных принадлежностях.

Лучший вариант согреться в доме без отопления – сделать согревающую ванную для ног. После окончания процедуры обязательно досуха вытрите кожу и нанесите на ступни согревающий крем, затем наденьте шерстяные носки.

Простое открытие двери после принятия душа поможет распространить тёплый пар по дому. А изнутри вас нагреют горячие чаи с имбирем, лимоном, медом, корицей.

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