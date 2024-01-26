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Пыль не будет оседать долго: маленькая хитрость, которая поможет поддерживать безупречную чистоту

Пыль не будет оседать долго: маленькая хитрость, которая поможет поддерживать безупречную чистоту

Как убирать, чтобы долго не было пыли / Фото: Freepik

Что нужно добавлять в воду во время уборки, чтобы пыль долго не оседала на поверхностях.

Проблема пыли на мебели и других поверхностях – постоянное и крайне раздражающее явление. Казалось бы, только вчера была генеральная уборка, а сегодня на мебели снова появился серый налет. Впрочем, опытные хозяйки прибегают к некоторым маленьким уловкам, чтобы сэкономить свои силы и время на уборку. Рассказываем, что нужно делать, чтобы пыли не было очень долго.

Что делать, чтобы пыль долго не оседала на поверхности

  • Эфирное масло. Во время уборки добавьте несколько капель масла со своим любимым запахом и протрите все вещи. Тогда пыль достаточно долго не будет оседать на поверхностях.
  • Уксус и растительное масло. Для приготовления такой смеси против пыли нужно взять 50 г уксуса, 2 чайные ложки растительного масла, несколько капель эфирного. Налейте в бутылку с пульверизатором немного воды, засыпьте все составляющие, хорошо встряхните смесь, распылите на поверхности и протрите тряпкой. Но с такой жидкостью следует быть осторожными, чтобы не повредить поверхность мебели, которая боится уксуса и масла.
  • Кондиционер для стирки. Просто налейте немного воды в воду и помойте пол и поверхности.
  • Специальное средство от пыли. Его можно найти в отделах бытовой химии или в интернете, оно предназначено для того, чтобы отталкивать пыль. Средство нужно просто распылить на поверхности и протереть тряпкой.
  • Антистатик для одежды. Такое средство поможет уменьшить статическое электричество, которое притягивает частицы пыли. Просто распылите его на поверхности, где собирается пыль, и протрите губкой или тряпкой.

Как правильно убирать, чтобы долго не было пыли

Есть несколько действенных советов, которые помогут избежать частой уборки.

  • Используйте микрофибру. Такие тряпки идеальны для уборки, они не оставляют разводов и ворсинок.
  • Убирайте сверху вниз. Сначала надо убирать верхние поверхности, чтобы пыль не разлеталась по всему дому.
  • Намочите тряпку. Пыль не будет подниматься в воздух и снова оседать на поверхностях мебели, плафонов, бытовой техники.
  • Поверхности следует протирать по направлению волокон ткани. Таким образом, не будут оставаться разводы на мебели.
  • Регулярно протирайте труднодоступные места. Тогда уборка будет занимать у вас гораздо меньше времени.
  • Чаще мойте пол. Пыль не будет подниматься снизу и не будет оседать на поверхностях.
  • Проветривайте жилое помещение. Это поможет избавиться от значительной части пыли в доме.

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