Пыль не будет оседать долго: маленькая хитрость, которая поможет поддерживать безупречную чистоту

Что нужно добавлять в воду во время уборки, чтобы пыль долго не оседала на поверхностях.

Проблема пыли на мебели и других поверхностях – постоянное и крайне раздражающее явление. Казалось бы, только вчера была генеральная уборка, а сегодня на мебели снова появился серый налет. Впрочем, опытные хозяйки прибегают к некоторым маленьким уловкам, чтобы сэкономить свои силы и время на уборку. Рассказываем, что нужно делать, чтобы пыли не было очень долго.

Что делать, чтобы пыль долго не оседала на поверхности

Эфирное масло. Во время уборки добавьте несколько капель масла со своим любимым запахом и протрите все вещи. Тогда пыль достаточно долго не будет оседать на поверхностях.

Во время уборки добавьте несколько капель масла со своим любимым запахом и протрите все вещи. Тогда пыль достаточно долго не будет оседать на поверхностях. Уксус и растительное масло. Для приготовления такой смеси против пыли нужно взять 50 г уксуса, 2 чайные ложки растительного масла, несколько капель эфирного. Налейте в бутылку с пульверизатором немного воды, засыпьте все составляющие, хорошо встряхните смесь, распылите на поверхности и протрите тряпкой. Но с такой жидкостью следует быть осторожными, чтобы не повредить поверхность мебели, которая боится уксуса и масла.

Для приготовления такой смеси против пыли нужно взять 50 г уксуса, 2 чайные ложки растительного масла, несколько капель эфирного. Налейте в бутылку с пульверизатором немного воды, засыпьте все составляющие, хорошо встряхните смесь, распылите на поверхности и протрите тряпкой. Но с такой жидкостью следует быть осторожными, чтобы не повредить поверхность мебели, которая боится уксуса и масла. Кондиционер для стирки. Просто налейте немного воды в воду и помойте пол и поверхности.

Просто налейте немного воды в воду и помойте пол и поверхности. Специальное средство от пыли. Его можно найти в отделах бытовой химии или в интернете, оно предназначено для того, чтобы отталкивать пыль. Средство нужно просто распылить на поверхности и протереть тряпкой.

Его можно найти в отделах бытовой химии или в интернете, оно предназначено для того, чтобы отталкивать пыль. Средство нужно просто распылить на поверхности и протереть тряпкой. Антистатик для одежды. Такое средство поможет уменьшить статическое электричество, которое притягивает частицы пыли. Просто распылите его на поверхности, где собирается пыль, и протрите губкой или тряпкой.

Как правильно убирать, чтобы долго не было пыли

Есть несколько действенных советов, которые помогут избежать частой уборки.

Используйте микрофибру. Такие тряпки идеальны для уборки, они не оставляют разводов и ворсинок.

Такие тряпки идеальны для уборки, они не оставляют разводов и ворсинок. Убирайте сверху вниз. Сначала надо убирать верхние поверхности, чтобы пыль не разлеталась по всему дому.

Сначала надо убирать верхние поверхности, чтобы пыль не разлеталась по всему дому. Намочите тряпку. Пыль не будет подниматься в воздух и снова оседать на поверхностях мебели, плафонов, бытовой техники.

Пыль не будет подниматься в воздух и снова оседать на поверхностях мебели, плафонов, бытовой техники. Поверхности следует протирать по направлению волокон ткани. Таким образом, не будут оставаться разводы на мебели.

Таким образом, не будут оставаться разводы на мебели. Регулярно протирайте труднодоступные места. Тогда уборка будет занимать у вас гораздо меньше времени.

Тогда уборка будет занимать у вас гораздо меньше времени. Чаще мойте пол. Пыль не будет подниматься снизу и не будет оседать на поверхностях.

Пыль не будет подниматься снизу и не будет оседать на поверхностях. Проветривайте жилое помещение. Это поможет избавиться от значительной части пыли в доме.

Читайте также:

Что добавить в воду, чтобы сковородки и противень сияли, как новые: нагар и жир сойдут за 5 минут

Как избавиться от плесени в стиральной машине домашними средствами

Не торопитесь выбрасывать старые вещи: вот что можно сделать с ненужной одеждой