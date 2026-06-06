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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
652
Время на прочтение
1 мин

Пыль не будет оседать неделями и в доме будет чистота: добавьте это в воду для мытья поверхностей

Это простой и доступный способ, который поможет поддерживать аккуратность в доме и уменьшить частоту уборки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что делать, чтобы не оседала пыль

Что делать, чтобы не оседала пыль / © pexels.com

Пыль в квартире появляется очень быстро, даже если регулярно убираться. Особенно это заметно на мебели, полках и технике, где через день снова появляется тонкий слой пыли. Опытные хозяйки используют простой способ, помогающий не только очистить поверхности, но и замедлить оседание пыли на длительное время. Для этого достаточно добавить одно доступное средство в воду для мытья.

Что нужно добавить в воду для мытья поверхностей

Самым эффективным и доступным средством считается глицерин редкий. Достаточно добавить несколько капель глицерина в ведро с водой для уборки. Его действие заключается в том, что он:

  • создает тонкую защитную пленку на поверхности;

  • уменьшает накопление статического электричества;

  • замедляет оседание пыли;

  • придает легкий блеск мебели и поверхностям.

Как правильно использовать средство при уборке

Чтобы получить наилучший эффект, важно придерживаться простых правил:

  • добавлять глицерин в чистую теплую воду для мытья;

  • не превышать дозировку, чтобы избежать липкости;

  • использовать мягкую тряпку из микрофибры;

  • протирать поверхности после основной уборки.

Такой способ особенно хорошо подходит для деревянной мебели, полок и гладких поверхностей.

Почему пыль оседает медленнее

Глицерин уменьшает статическое притяжение пыли к поверхностям. Благодаря этому:

  • пыль не так быстро прилипает;

  • поверхности дольше остаются чистыми;

  • уборку нужно производить реже.

Это не заменяет полноценную уборку, но значительно продлевает эффект чистоты.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
652
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