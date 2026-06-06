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Пыль не будет оседать неделями и в доме будет чистота: добавьте это в воду для мытья поверхностей
Это простой и доступный способ, который поможет поддерживать аккуратность в доме и уменьшить частоту уборки.
Пыль в квартире появляется очень быстро, даже если регулярно убираться. Особенно это заметно на мебели, полках и технике, где через день снова появляется тонкий слой пыли. Опытные хозяйки используют простой способ, помогающий не только очистить поверхности, но и замедлить оседание пыли на длительное время. Для этого достаточно добавить одно доступное средство в воду для мытья.
Что нужно добавить в воду для мытья поверхностей
Самым эффективным и доступным средством считается глицерин редкий. Достаточно добавить несколько капель глицерина в ведро с водой для уборки. Его действие заключается в том, что он:
создает тонкую защитную пленку на поверхности;
уменьшает накопление статического электричества;
замедляет оседание пыли;
придает легкий блеск мебели и поверхностям.
Как правильно использовать средство при уборке
Чтобы получить наилучший эффект, важно придерживаться простых правил:
добавлять глицерин в чистую теплую воду для мытья;
не превышать дозировку, чтобы избежать липкости;
использовать мягкую тряпку из микрофибры;
протирать поверхности после основной уборки.
Такой способ особенно хорошо подходит для деревянной мебели, полок и гладких поверхностей.
Почему пыль оседает медленнее
Глицерин уменьшает статическое притяжение пыли к поверхностям. Благодаря этому:
пыль не так быстро прилипает;
поверхности дольше остаются чистыми;
уборку нужно производить реже.
Это не заменяет полноценную уборку, но значительно продлевает эффект чистоты.