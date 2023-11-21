Пыли долго не будет: как поддерживать дома чистоту, убирая только раз в месяц

Что нужно делать, чтобы пыль не оседала на поверхности: 5 шагов к идеальной чистоте в доме.

Проблема оседания пыли раздражает наверняка каждого из нас. Вроде бы еще вчера все сияло чистотой, а сегодня снова нужно вытирать пыль. Впрочем, есть несколько действенных и проверенных способов, которые помогут избавиться от проблемы быстрого оседания пыли на поверхности. Рассказываем, как поддерживать чистоту в доме без частой уборки.

Раньше мы писали, что нужно делать, чтобы вещи в шкафу пахли дорого и шикарно.

Используйте салфетки из микрофибры

Именно такие салфетки предназначены для того, чтобы впитывать пыль. Поэтому они значительно эффективнее обычных тряпок, губок или других салфеток. Кроме того, эти салфетки предназначены для многоразового использования, поэтому их можно стирать, а затем использовать снова. При использовании микрофибры нужно следить, чтобы она не разбрасывала частицы пыли.

Регулярно вытирайте пыль в проходных местах дома

В гостиных, на кухне и в спальне накапливается больше пыли. Поскольку в этих комнатах высокая проходимость, что создает воздушные потоки. Для уборки пыли следует использовать насадку для пылесоса с мягкой щетиной. Тщательно удаляйте пыль из ковров, штор и обивок диванов. Если регулярно вычищать пыль с помощью пылесоса, вам не придется постоянно ее вытирать с других поверхностей, куда она часто оседает.

Управление уровнем влажности в помещении

Пыль очень быстро оседает на мебель и другие предметы интерьера, если в комнатах слишком сухой воздух. Поэтому следует увлажнять его, таким образом вы сведете к минимуму количество пыли в доме. Необходимо, чтоб влажность воздуха в помещении составляла 40-50%, тогда пыли фактически не будет.

Минимализм и простота интерьера

Если вы не хотите часто вытирать пыль, минимизируйте количество предметов декора в доме. Всевозможные вазочки, статуэтки, мягкие игрушки накапливают очень много пыли, которая трудно удаляется. Также поверхности мебели должны быть гладкими, без резьбы – это упростит вам уборку.

Очистка воздуха

Если вы не хотите часто убирать, приобретите воздухоочиститель с НЕРА-фильтром. Такой прибор предназначен для улавливания частиц пыли и пылевых клещей, включая аллергены. Очиститель воздуха следует разместить в гостиной, чтобы он постоянно фильтровал и циркулировал чистый воздух. Таким образом, с помощью очистителя вы сделаете воздух чище и уменьшите количество пыли, оседающей на поверхности в доме.

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