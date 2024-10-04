Пыли в доме не будет до трех недель: как приготовить антистатик из подручных средств

Как надолго избавиться от пыли: крутые лайфхаки от опытных хозяек.
Рассказываем, откуда берется пыль и как приготовить антистатическую жидкость из подручных средств.
Что такое пыль и откуда она берется
Пыль – это совокупность мелких твердых частиц, оседающих на различные поверхности. В состав пыли могут входить:
- частицы кожи людей и животных;
- пух, волосы, перья;
- микроскопические организмы, например пылевые клещи;
- частицы аэрозолей, фрагменты любых предметов, грязь, пыль от почвы или асфальта, выбросы в атмосферу и т.д.
Пыль не только оседает на мебели, полу и других предметах, она может стать причиной аллергических реакций, развития астмы и раздражений слизистой дыхательных путей у жильцов дома или квартиры.
Как надолго избавиться от пыли в доме: про эти лайфхаки никто не знает
Да, сейчас есть куча средств от пыли, однако антистатик можно приготовить из подручных средств, который будет работать не менее эффективно, чем купленный. К тому же действие таких средств будет продолжаться до трех недель, поэтому их следует попробовать.
- Кондиционер для белья обладает антистатическими свойствами. Заполните бутылку с распылителем водой на три четверти, добавьте колпачок кондиционера, тщательно перемешайте. Затем распылите антистатик на поверхности и протрите тряпкой из микрофибры. Это средство создаст защитную плёнку, поэтому пыли не будет до трех недель.
- Лак для волос. Если у вас есть лак для волос, он также может стать прекрасным помощником в борьбе с пылью. После влажной уборки просто сбрызните поверхности лаком и дайте высохнуть. Светлые поверхности достаточно будет обрабатывать лаком раз в три недели, а темные — раз в десять дней.
- Глицерин. Чтобы сделать средство от пыли, добавьте в стакан воды чайную ложку глицерина, хорошо перемешайте и опрыскивайте мебель.
- Лимон. Также отлично защищает мебель от пыли лимонный сок. Выжмите сок одного лимона, добавьте 300 граммов воды, залейте смесь в распылитель и опрыскайте поверхности мебели, насухо протрите тряпкой. Такое средство не только надолго защитит мебель от пыли, но и оставит приятный цитрусовый аромат.
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