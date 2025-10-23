ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Пырей исчезнет из вашего огорода навсегда: вот какие сидераты спасут от сорняка

Эти сидераты помогут избавиться от пырея без химии. Они очищают почву, обогащают ее полезными микроэлементами и не дают сорняку никакого шанса прорасти снова.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие сидераты уничтожают пырей

Какие сидераты уничтожают пырей

Каждый огородник наверняка не раз сталкивался с проблемой пырея — этого коварного сорняка, разрастающегося под землей с невероятной быстротой. Его корни образуют густую сетку, и даже после тщательного перекапывания он возвращается снова. Но существует экологичный и действенный способ борьбы — правильные сидераты. Они не только вытесняют пырей, но и улучшают структуру почвы, насыщают ее полезными элементами и готовят грядки к новому сезону.

Какие сидераты помогут избавиться от пырея навсегда

  • Горчица белая. Это одна из самых эффективных культур против пырея. Ее густые корни буквально «давят» сорняки, не давая им простора для роста. К тому же, горчица обеззараживает почву, уничтожает личинок вредителей и обогащает землю серой и фосфором. После роста не уничтожайте зелень, перекопайте ее с землей, она будет служить природным удобрением.

  • Овес создает плотную корневую систему, которая выбивает пырей с его территории. Он прекрасно разрыхляет землю и готовит ее к весенним посадкам. Овес подходит для любого типа почвы и не требует специального ухода.

  • Рожь озимая. не только угнетает рост сорняков, но и выделяет вещества, останавливающие развитие пырея. После него земля становится рыхлой, плодородной и чистой. Весной рожь можно перекопать или оставить как мульчу.

  • Люпин многолетний не просто уничтожает сорняки, он еще и обогащает почву азотом, что делает его незаменимым для истощенных участков. Его мощные корни проникают глубоко в землю, «подрезая» корневища пырея. Результат: уже через сезон вы заметите, что пырей практически исчез.

Дата публикации
Количество просмотров
34
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie