Пышные розы без лишних усилий: что нужно сделать прямо сейчас

Розы / © ALS Association

Реклама

Январь может казаться непригодным для садовых работ, однако именно сейчас закладывается основа будущего цветения. Эксперты напоминают: даже плетистые розы, которые сейчас находятся в состоянии покоя, требуют внимания, чтобы весной и летом радовать обильными цветами.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист по садоводству Пол Паркер из компании J. Parker’s объясняет, что зимняя обрезка является решающей для формирования здорового и сильного растения. По его словам, плетистую розу стоит тщательно подрезать именно в январе, ведь это поможет придать ей форму и обеспечить щедрое летнее цветение. Он также предостерегает не обрезать растение в течение первых двух лет после высадки, чтобы оно смогло хорошо укорениться.

Реклама

Прежде всего следует удалить все поврежденные или сухие ветви, затем подвязать молодые побеги к имеющимся опорам. Боковые отростки рекомендуют укоротить примерно на две трети. Основные стебли следует закрепить на шпалере или другой конструкции, чтобы задать направление роста. Если же куст слишком загущен, старые ветви у основания лучше полностью вырезать — это стимулирует появление новых побегов весной.

Эксперты Gardeners World отмечают: пропустив зимнюю обрезку, садовод рискует получить хаотичный куст со слабыми побегами, который хуже формирует бутоны. К тому же перекрещенные стебли способствуют распространению грибковых инфекций и могут привести к отмиранию части кроны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что зимняя подкормка пеларгонии помогает заложить крепкие бутоны и активизировать ее рост. Простые и эффективные способы ухода позволят растению зацвести значительно раньше и пышнее.