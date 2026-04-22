Пышный сад без солнца: 7 быстрорастущих растений для затененных участков

Даже если участок большую часть дня находится в тени, это не повод отказываться от яркого и цветущего сада. Эксперты по садоводству назвали семь быстрорастущих однолетних растений, которые хорошо переносят недостаток солнечного света и способны создать пышную зеленую композицию за несколько недель.

Одним из самых популярных растений для тенистых мест является бегония. Она хорошо растет как в открытом грунте, так и в контейнерах или даже в помещении. Специалист по растениям Элин Гаррисон советует обратить внимание на сорта типа «крылья ангела». По ее словам, новые черенки могут превратиться в хорошо укоренившееся растение высотой около 15 сантиметров всего за шесть-восемь недель. Садовница Дженнифер Петриц также рекомендует бегонии сорта Рекс, которые хорошо чувствуют себя в тенистых контейнерах. Для активного роста бегониям нужна влажная, питательная и хорошо дренированная почва.

Еще один проверенный вариант — бальзаминник. Он обильно цветет даже в умеренной тени. По словам Петриц, белый бальзаминник особенно эффектно смотрится на тенистых клумбах. Элин Гаррисон советует махровые сорта, которые могут вырасти уже через несколько недель после высадки. Такие растения часто используют для контейнеров, подвесных корзин и густых декоративных посадок.

Для тех, кто хочет длительного цветения, хорошим выбором станет торения. Если выращивать ее из семян, она зацветает через восемь-десять недель. Ее трубчатые цветы украшают сад от весны до осени. Эксперты отмечают, что торения особенно эффектно смотрится в тенистых контейнерах или подвесных корзинах.

Каладиум — это растение, которое ценят не за цветы, а за яркие декоративные листья. Оно способно стать акцентом в клумбе или в большом вазоне. В то же время садоводы предостерегают: высаживать каладиум слишком рано не стоит, поскольку он плохо переносит холодную почву.

Еще одно популярное декоративно-лиственное растение — колеус. Он представлен во многих сортах и цветах, поэтому подходит почти для любого дизайна сада. Гаррисон советует королевский колеус с большими эффектными листьями, которые быстро создают пышный вид. По ее словам, черенки могут вырасти в большое растение всего за четыре недели.

Для создания контраста в садовых композициях можно высадить папоротник «лисий хвост». Он добавляет текстуры и архитектурной выразительности, особенно в больших контейнерах. Растение хорошо переносит сильную тень, но нуждается в регулярном поливе, чтобы сохранять декоративный вид до осени.

Завершает список гипоэстес кроваво-красный, который также называют «растением в горошек». Его обычно выращивают в помещении, но в теплое время года он может украсить и сад. Благодаря яркой пестрой листве растение эффектно смотрится в подвесных корзинах или контейнерах. Его компактный размер позволяет использовать его как декоративный акцент.

