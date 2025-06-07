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Пюре будет гораздо вкуснее, если вы прекратите добавлять масло: вместо него используйте кое-что другое
Картофельное пюре иногда выходит с комочками и суховатым, если готовить его с маслом, но существует гораздо лучший ингредиент, который делает его более нежным и полезным.
Об этом рассказали в издании Express.
Картофельное пюре иногда получается слишком густым и с комочками, если приготовить его неправильно. Обычно к картофелю добавляют сливочное масло, чтобы сделать его более нежным, однако это существенно повышает калорийность и может испортить текстуру, сделав ее клейкой или тягучей.
Кэти, кулинарка и основательница Wholefood Soulfood Kitchen, поделилась более простым способом сделать пюре более легким и пухлым, не теряя вкуса. Оказывается, к нему следует добавить оливковое масло.
Благодаря оливковому маслу пюре получает бархатную текстуру и действительно вкусный, землистый вкус.
Хотя это может показаться необычным, но оливковое масло значительно улучшает текстуру пюре, поскольку не утяжеляет картофель — благодаря этому блюдо получается более нежным и воздушным.
Однако главная причина использовать оливковое масло — его богатое содержание полезных жиров, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию, но все еще хочет вкусного пюре.
Этот простой рецепт делает картофельное пюре более легким, в то же время улучшая его текстуру и вкус, а лучше всего то, что для приготовления требуется всего три ингредиента и минимум усилий.