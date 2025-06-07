Пюре будет гораздо вкуснее, если вы прекратите добавлять масло: вместо него используйте кое-что другое

Чем можно заменить масло в картофельном пюре. / © unsplash.com

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Об этом рассказали в издании Express.

Картофельное пюре иногда получается слишком густым и с комочками, если приготовить его неправильно. Обычно к картофелю добавляют сливочное масло, чтобы сделать его более нежным, однако это существенно повышает калорийность и может испортить текстуру, сделав ее клейкой или тягучей.

Кэти, кулинарка и основательница Wholefood Soulfood Kitchen, поделилась более простым способом сделать пюре более легким и пухлым, не теряя вкуса. Оказывается, к нему следует добавить оливковое масло.

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Благодаря оливковому маслу пюре получает бархатную текстуру и действительно вкусный, землистый вкус.

Хотя это может показаться необычным, но оливковое масло значительно улучшает текстуру пюре, поскольку не утяжеляет картофель — благодаря этому блюдо получается более нежным и воздушным.

Однако главная причина использовать оливковое масло — его богатое содержание полезных жиров, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию, но все еще хочет вкусного пюре.

Этот простой рецепт делает картофельное пюре более легким, в то же время улучшая его текстуру и вкус, а лучше всего то, что для приготовления требуется всего три ингредиента и минимум усилий.

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