- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 3 мин
Рабочие дни и важные события в ноябре 2025 года: когда украинцы будут отдыхать, что праздновать
В ноябре 2025 украинцы не получат дополнительных выходных или перенесенных праздничных дней. Все официальные праздники приходятся на будни, поэтому дополнительные выходные не предусмотрены.
Ноябрь пройдет по обычному режиму: пять дней работы и два дня отдыха — суббота и воскресенье. Никакие государственные или религиозные праздники не предусматривают сокращение рабочего времени, так что для большинства украинцев график останется привычным и без изменений.
Но из-за действия закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» дополнительных выходных у большинства украинцев не было бы и так.
Ноябрь 2025: сколько рабочих и выходных дней
Всего в ноябре у украинцев будет 10 выходных, и все они приходятся на субботу и воскресенье. Дополнительные праздничные дни, которые могли бы продлить отдых, в этом месяце не предусмотрены.
Традиционно в ноябре 2025 будет 30 дней, из которых 20 рабочих дней.
То есть выходит, что украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября. А будут отдыхать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 ноября.
Международные и государственные праздники в ноябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем
1 ноября — Годовщина провозглашения ЗУНР; День рождения Европейского союза; Международный день вегана;
2 ноября — День работника социальной сферы; Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;
3 ноября — День инженерных войск;
4 ноября — День железнодорожника;
5 ноября — Всемирный день распространения информации о проблеме цунами;
6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов; Международный день проектного менеджера; Международный день борьбы с насилием и запугиванием в школе;
8 ноября — Всемирный день градостроительства;
9 ноября — Всемирный день работников культуры и мастеров народного искусства; День виноградаря и винодела Украины; Международный день против фашизма и антисемизма; Всеукраинский день молитвы за сирот;
10 ноября — Международный день бухгалтерии; Всемирный день молодежи; Всемирный день науки за мир и развитие;
11 ноября — День шопинга; Международный день энергосбережения;
12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией;
13 ноября — Всемирный день качества; Международный день незрячих; Всемирный день юзабилити;
14 ноября — Всемирный день борьбы против сахарного диабета; Международный день логопеда;
15 ноября — Всемирный день вторичной переработки;
16 ноября — День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП; Международный день терпимости; День работников радио, телевидения и связи; Всемирный день пуговиц;
17 ноября — День студента; Всемирный день недоношенных детей; Всемирный день борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями лёгких;
18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины;
19 ноября — День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя; Всемирный день туалета; Международный день мужчин; Международный день женского предпринимательства;
20 ноября — День защиты детей в Украине; Всемирный день ребенка; Всемирный день философии; Международный день отказа от курения;
21 ноября — Всемирный день телевидения; День Достоинства и Свободы; День десантно-штурмовых войск; Всемирный день поздравлений;
22 ноября — День памяти жертв голодоморов; Международный день сына;
24 ноября — Всемирный день информации о развитии; День завоевания друзей;
25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
27 ноября — День благодарения;
28 ноября — День работника системы финансового мониторинга; Всемирный день логиста;
29 ноября — День без покупок;
30 ноября — Международный день защиты информации; Всемирный день домашних животных.