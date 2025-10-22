Рабочие дни и важные события в ноябре 2025 года: когда украинцы будут отдыхать, что праздновать

Праздники и выходные в ноябре 2025 года / © unsplash.com

Ноябрь пройдет по обычному режиму: пять дней работы и два дня отдыха — суббота и воскресенье. Никакие государственные или религиозные праздники не предусматривают сокращение рабочего времени, так что для большинства украинцев график останется привычным и без изменений.

Но из-за действия закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» дополнительных выходных у большинства украинцев не было бы и так.

Ноябрь 2025: сколько рабочих и выходных дней

Всего в ноябре у украинцев будет 10 выходных, и все они приходятся на субботу и воскресенье. Дополнительные праздничные дни, которые могли бы продлить отдых, в этом месяце не предусмотрены.

Традиционно в ноябре 2025 будет 30 дней, из которых 20 рабочих дней.

То есть выходит, что украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября. А будут отдыхать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 ноября.

Международные и государственные праздники в ноябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Что празднуем в ноябре 2025 года / © ТСН