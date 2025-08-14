Рабочий на ферме до смерти забил своего коллегу и съел его мозги: подробности

Жестокое убийство произошло 12 августа в Фазенде Байшинья, сельской местности в Ильеусе / © dailymail.co.uk

В Бразилии расследуют жестокое убийство, которое, вероятно, произошло на почве каннибализма. На сельскохозяйственной ферме в штате Баия 26-летний работник, вышедший на работу только в первый день, забил насмерть 60-летнего коллегу и, по словам свидетелей, съел часть его мозга.

Инцидент произошел 12 августа на ферме Фазенда Байшинья, где Луис Тейсейра, вероятно, вступил в конфликт с коллегой Педро Насимент душ Сантушем. Во время ссоры Тейшейра нанес потерпевшему несколько сильных ударов по голове деревянным брусом. В результате ударов мозг жертвы разлетелся по земле.

Полиция все еще проверяет показания о каннибализме, поскольку собаки, также находившиеся на месте преступления, могли съесть часть мозгового вещества. Начальник полиции Андре Арагао Лима подтвердил, что нападение было чрезвычайно жестоким, но официально не подтвердило акт каннибализма.

После совершения преступления подозреваемый сбежал в соседний лес. Полиция объявила его в розыск. Дело квалифицировано как умышленное убийство, мотивы которого до сих пор устанавливаются.

