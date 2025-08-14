ТСН в социальных сетях

Рабочий на ферме до смерти забил своего коллегу и съел его мозги: подробности

Сельскохозяйственной ферме произошло жестокое убийство: работник, вышедший на работу только на первый день, забил до смерти коллегу.

Жестокое убийство произошло 12 августа в Фазенди Байшинья, сельской местности в Ильеусе

Жестокое убийство произошло 12 августа в Фазенде Байшинья, сельской местности в Ильеусе / © dailymail.co.uk

В Бразилии расследуют жестокое убийство, которое, вероятно, произошло на почве каннибализма. На сельскохозяйственной ферме в штате Баия 26-летний работник, вышедший на работу только в первый день, забил насмерть 60-летнего коллегу и, по словам свидетелей, съел часть его мозга.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 12 августа на ферме Фазенда Байшинья, где Луис Тейсейра, вероятно, вступил в конфликт с коллегой Педро Насимент душ Сантушем. Во время ссоры Тейшейра нанес потерпевшему несколько сильных ударов по голове деревянным брусом. В результате ударов мозг жертвы разлетелся по земле.

Полиция все еще проверяет показания о каннибализме, поскольку собаки, также находившиеся на месте преступления, могли съесть часть мозгового вещества. Начальник полиции Андре Арагао Лима подтвердил, что нападение было чрезвычайно жестоким, но официально не подтвердило акт каннибализма.

После совершения преступления подозреваемый сбежал в соседний лес. Полиция объявила его в розыск. Дело квалифицировано как умышленное убийство, мотивы которого до сих пор устанавливаются.

Напомним, мать, выступающая против прививок и верящая в заговоры, мешала парамедикам. Они пытались спасти ее дочь, которая умирала от рака. Об этом известно по материалам следствия.

