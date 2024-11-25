Работа мечты: в роскошную гостиницу на Закарпатье нужна сиделка для котов

На территории отеля проживает около 50 кошек.
Отель "Настоящая сказка" в Закарпатской области объявил вакансию сиделки за котами. Работодатель предлагает официальную зарплату, жилье и трехразовое питание, оплачиваемое отелем.
Вакансия была опубликована на странице "Работа Ужгород".
Среди обязанностей будущей сиделки :
• уход за около 50 котами, проживающими в гостинице;
• уборка за животными и их кормление;
• минимальные ветеринарные навыки, в том числе умение делать подкожные инъекции;
• обеспечение комфорта как для кошек, так и гостей отеля.
Кого ищут?
Потенциальная сиделка должна быть ответственной, аккуратной, не иметь вредных привычек или аллергии на животных.
Что предлагают?
• проживание и питание на средства работодателя;
• гибкий график работы: 8-часовой рабочий день с перерывами, 5 рабочих дней в неделю;
• работу в дружном коллективе.
Также администрация отеля обещает досуг в виде прогулок в горах, озеро Синевир, экскурсии, замки, термальный бассейн и аквапарк.
Напомним, что коты являются крайне чистоплотными животными, которые большую часть времени посвящают уходу за собой.
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