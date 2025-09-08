"Радио Судного дня" ожило и прислало два загадочных сообщения

"Радио Судного дня" / © dailymail.co.uk

Загадочная российская радиостанция времен Холодной войны, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир, передав два таинственных сообщения. Станция, с 1970-х годов непрерывно транслирующая монотонный гул, расположена в 29 километрах от Москвы и, как полагают, является частью секретной военной коммуникационной сети.

Об этом пишет Daily Mail.

Загадочные сообщения

Обычный гул дважды прервался голосовыми сообщениями на русском языке, состоявшие из цифр, кодовых слов и позывных. Среди них были NZHTI, HOTEL и набор цифр. Видеозапись трансляции быстро распространилась в соцсетях, вызвав беспокойство пользователей.

«Эти кодовые слова звучат прямо как из триллера времен Холодной войны. Кто и почему сейчас их слушает», — написал один из пользователей.

Что говорят эксперты?

Профессор Дэвид Стапплз считает, что таинственная трансляция предположительно является предохранительным механизмом на случай ядерной войны. Он отметил, что станция, официально известная как UVB-76, передает сигналы с огромной мощностью, что не характерно для обычных радиостанций.

Независимый радиоведущий Эри Бондер добавила, что вокруг станции существует множество теорий: от версии, что это выключатель мертвеца, активирующий ядерную атаку, до маяка для НЛО или даже устройства для контроля сознания.

Напомним, перед началом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, российская военная радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, осуществила трансляцию загадочного сигнала.

Также еще в прошлом году российское военное радио проявляет подозрительную активность, как это было перед вторжением в Украину в 2022 году.