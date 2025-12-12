"Радио Судного дня" передало рекордное количество сигналов: что известно

Радиостанца (иллюстративное фото) / © Pixabay

Российская коротковолновая станция UVB-76, известная как “Радио Судного дня» или «Жужжалка», неожиданно усилила активность и разослала рекордное количество загадочных кодированных сообщений.

Об этом сообщает Daily mail.

В течение последней недели загадочная российская радиостанция UVB-76, работающая с 1970-х годов и обычно транслирующая монотонный, жуткий сигнал, разослала 15 секретных сообщений. Такая активность необычно высока для этого канала.

Что известно о серии кодированных сигналов

Только на этой неделе слушатели зафиксировали 11 передач — три в понедельник и восемь в среду. Каждое из загадочных сообщений содержало набор букв и цифр, а также кодовые слова, среди которых:

PEPPER SHAKER

TRANSFER

PABODOLL

SPINOBAZ

SNOPOVY

MYUONOSVOD и другие.

В пятницу со станции также доносились слабые звуки музыки и продолжительные сигналы азбуки Морзе. Значения этих кодов и их адресаты остаются загадкой.

Связь с военным командованием и НАТО

Эксперты предполагают, что УВБ-76 связан со стратегическим военным командованием России и, вероятно, используется для отправки секретных приказов вооруженным силам или агентам, действующим за границей.

Таинственные коды чаще активируются во время глобальных кризисов, включая войну в Украине. Это усугубляет опасения, что Москва может готовиться к новой кампании. Особую обеспокоенность вызывает серия сообщений, отправленных в ноябре, после того, как украинский удар дрона временно вывел станцию из строя.

Напомним, среди шести кодов, переданных 17 ноября, был один из прямых упоминаний страны-члена НАТО: «NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167»

Прямое упоминание Латвии вызвало самую большую панику на фоне высокой напряженности между Россией и Альянсом. Нападение на Латвию может активизировать Статью 5 НАТО, которая обязывает всех членов Североатлантического союза, включая США, к коллективной обороне.

В тот же день, когда прозвучала трансляция Радио Судного дня, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на причастность России к большому взрыву поезда в выходные, назвав это «беспрецедентным актом саботажа».