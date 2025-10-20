ТСН в социальных сетях

"Радиостанция Судного дня" передала два загадочных сообщения: что известно

Радиостанция УВБ-76 передала зашифрованные сообщения.

Наталия Магдык
радио

радио / © Pixabay

Радиостанция УВБ-76, более известная как "Радио Судного дня«, вновь активизировала трансляцию, передав два загадочных сообщения. Этот постоянный монотонный сигнал выходит в эфир с 1970-х годов, а станция расположена неподалеку от Москвы и, вероятно, является частью тайной военной коммуникационной сети.

Об этом сообщает Telegram УВБ-76 логи

Привычный монотонный гул станции УВБ-76 дважды прервался необычными голосовыми сообщениями на русском языке. Они состояли из цифр, кодовых слов и позывных, среди которых «ДОНКИХОТ» и «ДЫРОКОЛ».

«НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643», — говорится в сообщении.

«НЖТИ 34948 Дырокол 0091 5671», — говорится во втором извещении.

Расшифровать такие сообщения крайне трудно, ведь публичный ключ для этого отсутствует. Они отправляются в зашифрованном виде.

