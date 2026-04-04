Радоница в 2026 году: дата, которую можно и нельзя делать, основные обряды и традиции украинцев

В разных регионах этот день выпадает на воскресенье, понедельник или вторник Хоминой недели, а в некоторых местах так называли всю неделю после Пасхи.

Радоница всегда приходится на девятый день после праздника Воскресения и считается особым родительским днем, когда принято посещать могилы родных и поминать их. Этот день называют Пасхой для душ умерших. В 2026 году это будет 21 апреля.

В храме после Литургии или вечернего богослужения проводят полную панихиду, в которую включают пасхальные песнопения. Верующие идут на кладбище, чтобы помолиться за отошедших родных.

История праздника уходит в глубокую древность. Уже в IV веке святитель Иоанн Златоуст упоминал о поминальных днях на христианских кладбищах. Название «Радоница» происходит от слов «род» и «радость», что подчеркивает особое значение праздника: после пасхальных торжеств христиане не унывают по умершим, а радуются их переходу в другой мир — в вечную жизнь.

В народе свято знали и под другими названиями: гробки, проводы, Родительское, Красное или Радоническое воскресенье. Название «провода» символизирует основную идею этого периода: веру в то, что в канун Пасхи Господь открывает небесные врата, и души умерших приходят домой, чтобы разделить радость праздника. Живые помогают им вернуться назад.

Традиционно на Радоницу происходит празднование Пасхи на могилах: люди несут крашеные яйца, куличи и другие блюда, проводят поминальную трапезу, а часть пищи отдают нищим на помин душ. Такие простые действия отражают веру в то, что умершие остаются членами Церкви и после смерти, как сказано в Евангелии от Матфея: «Бог не Бог мертвых, а живых».

Праздник имеет глубокие корни, уходящие от времен языческих обрядов. В славянской традиции предков чтили особенно: считалось, что души умерших могут влиять на урожай и плодородие земли. В календаре древних славян существовала радоническая неделя, которая начиналась на Красную горку — современное воскресенье Хомина — и символизировал приход весны. На Красную горку празднование проходило на повышенных местах, где встречали восход солнца, водили хороводы и веселились.

На Радоницу семьи шли на кладбище после обеда: на могилах катали крашеные яйца, поливали их пивом, накрывали могилы полотенцами и оставляли блюда. Одно яйцо закапывали у могилки, чтобы задобрить духов и защититься от их силы. Затем семья собиралась вокруг могилы для трапезы, выпивали вино или пиво, а молодежь играла, пела песни и водила хороводы, веря, что умершие радуются, наблюдая за празднованием.

С приходом христианства церковь пыталась ограничить языческие обычаи, но большинство традиций адаптировались и сохранились, приобретя новое содержание, и до сих пор остаются важной частью культуры празднования Радоницы.