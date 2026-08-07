Рак рта подкрадывается тихо: какие симптомы маскируются под стоматит и когда следует бежать к врачу

Стоматолог / © pexels.com

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Рак губы и полости рта на ранних этапах может выглядеть как язва во рту, а некоторые его проявления могут походить на раздражение или изменения, из-за которых протез перестает удобно сидеть. Решающим является не только вид, но и то, не проходит ли изменение и добавляются ли другие симптомы.

Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований (NIDCR) советует обратиться к стоматологу или врачу, если такие симптомы длятся более двух недель. Среди них - язва, раздражение, уплотнение или утолщенный участок во рту, на губе или в горле, красное или белое пятно, боль, кровотечение и онемение языка или других участков полости рта.

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NIDCR также причисляет к возможным признакам трудности с жеванием, проглатыванием или речью, ограниченную подвижность челюсти или языка, длительную боль в горле, охриплость, чувство постороннего предмета в горле и припухлость челюсти, из-за которой протез начинает плохо сидеть.

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Какие изменения не следует игнорировать

Отдельного внимания требует язва не заживающая во рту. Сразу следует обратиться к семейному врачу или стоматологу, если она сохраняется более трех недель. Не следует откладывать осмотр из-за красного или белого пятна на языке, деснах или внутренней поверхности щеки, уплотнения во рту или на губе, непроходящей боли или кровотечения без понятной причины.

Среди других возможных сигналов врачи называют трудности с проглатыванием и речью, охрипший голос, а также уплотнение в шее или горле. Потеря веса без попыток похудеть тоже может являться поводом для медицинской консультации. В то же время, не каждая язва, пятно или неудобный протез означает рак. Поэтому перечень симптомов не заменяет осмотр и не дает оснований самостоятельно устанавливать диагноз.

Когда записываться к врачу

Если смена во рту не проходит, увеличивается, болит, кровоточит или мешает жевать, глотать или говорить, следует записаться к стоматологу или семейному врачу. При необходимости пациента могут быть направлены к отоларингологу.

При оценке таких симптомов врач уточняет их продолжительность и историю болезни, а также осматривает полость рта. Последующие обследования зависят от того, что именно обнаружат. Регулярный стоматологический осмотр тоже может помочь заметить изменения, ведь рак рта может начинаться с незаметного симптома .

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Что может повышать риск

Врачи связывают повышенный риск рака полости рта с употреблением табака и значительным количеством алкоголя. Сочетание этих факторов увеличивает риск еще больше. Также имеют значение возраст, длительное пребывание губ под солнечным излучением, питание с малым количеством фруктов и овощей и определенные наследственные особенности.

Отдельные факторы риска не означают, что человек обязательно заболеет, равно как отсутствие известных факторов не гарантирует, что проблемы не возникнут. Не следует пытаться определить причину пятна или язвы по одному симптому или связывать его с конкретной инфекцией без медицинского осмотра.

Самая безопасная тактика — не ждать месяцами, если смена не проходит, и обратиться к специалисту. Врач сможет определить, нужны ли дополнительные обследования, а при необходимости своевременно начать лечение.

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