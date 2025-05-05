Ракетные удары на 9 мая: экстрасенс рассказал, какие города под угрозой

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Карты Таро дали прогноз по российским атакам 9 мая, в том числе по энергетической инфраструктуре.

Об этом рассказал экстрасенс Роман Завидовский.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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«Путин и РФ объявили перемирие на три дня, и я хотел бы посмотреть, что может происходить именно в этот день. Мне также много писали есть ли угрозы ударов, атак, есть ли какие-то огневые угрозы именно в этот день. Из цыганской и из бревна Таро я вытащу по три карты. Этого будет достаточно, чтобы посмотреть, есть ли угрозы и риски ударов атак и провокаций именно на 9 мая 2025 года», — говорит Завидовский.

По его словам, с одной стороны, по цыганскому бревну, этот день пройдет спокойно. Больших угроз он не видит.

«Первая карта — карта священника, карта защиты высших сил падает. Карта солдата — карта каких-то военных действий. Карта утешения — ангел спускается с небес. Сильно больших угроз не вижу. На цыганской колоде спокойно», — говорит экстрасенс.

В то же время, карты Таро показывают, что российская армия может устроить атаки по энергетической инфраструктуре в Украине 9 мая. Кроме того, по словам Завидовского, это может привести к масштабным отключениям света.

«Четверка кубков — карта благополучия, карта семьи. Девятка мечей — карта жестокости, карта агрессии. Пятерка бубновая — карта бедности, карта разорения. Ну смотрите: девятка мечей — это карта агрессии, карта атак, а пятерка пентаклей — это бедность, это разорение. Могут быть атаки на объекты инфраструктуры, возможны даже какие-то блекауты», — говорит экстрасенс.

Завидовский предупреждает: если вы проживаете возле объектов инфраструктуры, можете находиться в повышенной зоне риска ударов и атак.

«Дай Бог, я ошибаюсь, дай Бог, что все будет хорошо, но предупредить я должен. Все-таки комбинация девятки мячей и пятерки пентаклей — это не очень хорошо. Но верим в лучшее, верим и надеемся, что это скоро прекратится», — говорит экстрасенс.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая.