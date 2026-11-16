Раковина засорилась: простой способ прочистить трубы без вызова сантехника удивит результатом

Как прочистить засор в раковине без сантехника / © pexels.com

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В такой ситуации не обязательно вызвать сантехника. Иногда достаточно вантуза, пластикового крючка или очищения сифона, чтобы вернуть раковине нормальную работу. Рассказываем, как самостоятельно прочистить ливень и что делать, если обычные методы не помогают.

Почему раковина засоряется

Причины могут отличаться в зависимости от того, где возникла проблема.

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В кухонной мойке чаще всего застревают остатки пищи, жир, растительное масло, кофейная гуща и мелкий мусор. Особенно быстро засор образуется, если регулярно смывать в канализацию жирные остатки после приготовления пищи. Они оседают на стенках труб, к ним прилипает другая грязь, и со временем проход для воды становится все более узким.

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В ванной комнате ситуация обычно связана с волосами, остатками мыла, зубной пасты и минеральными отложениями. Они собираются в ливне и могут образовать плотную пробку.

Как прочистить раковину: 5 способов, которые можно попробовать дома

Прежде чем браться за работу, посмотрите, как сильно засорена раковина. Если вода еще стекает, хоть и медленно, можно начать с простых методов. Когда ливень полностью заблокирован, лучше проверить сифон или воспользоваться специальными инструментами.

Уберите мусор из сливного отверстия

Иногда причина засорения находится буквально на поверхности. В ливне могут застрять волосы, остатки пищи или другой мусор, который легко достать самостоятельно.

Наденьте перчатки, снимите решетку или пробку и осмотрите отверстие. Видимые загрязнения достаньте руками или пластиковым крючком. Для ванной комнаты удобно использовать специальную длинную ленту с зубцами: она захватывает волосы, которые накопились внутри слива.

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После очищения промойте раковину теплой водой. Если вода и дальше плохо стекает, придется попробовать другой способ.

Воспользуйтесь вантузом

Вантуз помогает сдвинуть засор благодаря давлению воды и воздуха. Он особенно полезен, когда мусор застрял недалеко от сливного отверстия.

Чтобы сделать все правильно, налейте в раковину немного воды — она должна покрывать резиновую часть вантуза. Плотно прижмите его к сливу и закройте переливное отверстие влажной тряпкой. Это поможет создать нужное давление.

Несколько раз энергично нажмите ручку вантуза и потяните ее вверх, не отрывая резиновую насадку от поверхности. Затем уберите инструмент и проверьте, начала ли вода нормально стекать.

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Если у мойки две чаши, вторую также нужно закрыть пробкой или тряпкой. Иначе воздух будет выходить через соседний ливень, и вантуз будет работать менее эффективно.

Попробуйте соду и уксус

Пищевую соду и уксус часто используют для домашней очистки ливней. Этот способ можно попробовать, если засор незначительный и вода еще проходит сквозь трубу.

Подготовьте стакан пищевой соды, стакан столового уксуса и немного горячей воды.

Сначала уберите воду, стоящую в раковине, а затем засыпьте соду в сливное отверстие. Медленно влейте уксус и закройте отверстие пробкой. Оставьте смесь примерно на 15 минут, после чего промойте слив водой из-под крана.

При смешивании соды с уксусом появляется пена. Однако такая реакция не способна надежно растворить плотную пробку из волос, жира или остатков пищи. Поэтому при сильном засорении лучше воспользоваться вантузом или прочистить сифон.

Важно: никогда не смешивайте уксус с хлорсодержащими чистящими средствами. Такая реакция может вызвать выделение опасного газа.

Проверьте и очистите сифон

Если вода не стекает даже после использования вантуза, следует заглянуть под раковину. Там расположен сифон — изогнутая труба, в которой часто накапливаются жир, остатки пищи, волосы и мелкие предметы.

Для очистки понадобятся ведро, перчатки и, возможно, гаечный ключ.

Поставьте ведро под сифон, ведь внутри остается вода. Затем осторожно открутите нижнюю часть и слейте содержимое. Уберите всю грязь, промойте детали теплой водой и проверьте резиновые уплотнители.

Затем соберите сифон и откройте кран. Убедитесь, что вода нормально стекает, а на соединениях не появляются капли.

Если детали не поддаются или пластиковые соединения начинают деформироваться, не следует прилагать больше сил. Лучше поручить эту работу сантехнику.

Прочистите трубу сантехническим тросом

Когда засор расположен глубже в трубе, может потребоваться сантехнический трос. Это гибкий металлический инструмент, который помогает добраться до пробки и вытащить или разрыхлить ее.

Если конструкция разрешает, сначала снимите сифон. Затем аккуратно введите трос в трубу и медленно продвигайте его вперед, вращая ручку. Когда почувствуете препятствие, покрутите немного инструмент, чтобы захватить мусор или нарушить целостность пробки.

После этого медленно извлеките трос, уберите загрязнение и промойте трубу водой.

Не пытайтесь протолкнуть инструмент силой, особенно если трубы стары или имеют сложные изгибы. Если трос застрял, лучше прекратить работу, чтобы не повредить канализацию.

Чего не стоит делать во время прочистки раковины

В попытках быстро устранить засор легко допустить ошибки, которые только усугубят ситуацию:

В первую очередь не стоит выливать в раковину кипяток. Высокая температура может привести к повреждению пластиковых труб и резиновых уплотнителей. Лучше использовать горячую воду из-под крана. Также не смешивайте разные средства для прочистки канализации. Даже если каждый из них отдельно предназначен для очистки труб, они могут вступить вместе в опасную химическую реакцию. Если вы уже залили в слив агрессивное средство, не используйте вантуз, пока не убедитесь, что это безопасно в соответствии с инструкцией производителя. Брызги химикатов могут попасть на кожу или в глаза. Не пытайтесь получить засор ножом, проволокой или другими острыми предметами. Так можно поцарапать или повредить трубу.

Когда без сантехника не обойтись

Если вы проверили ливень, использовали вантуз и почистили сифон, но вода все равно не стекает, проблема может быть глубже в канализационной системе.

Следует обратиться к специалисту, если одновременно плохо сливают воду раковина, ванна и унитаз, вода возвращается обратно в слив или из труб постоянно слышно бульканье. Еще один признак серьезной проблемы — засор, регулярно возникающий снова после очищения.

В таких случаях может потребоваться профессиональное оборудование для прочистки канализационных труб. Самостоятельные попытки разобрать систему без соответствующих навыков могут привести к протеканию или повреждению соединений.

Как предотвратить засорение раковины

Чтобы не приходилось каждый раз искать способ прочистить трубы, следует следить за попаданием в ливень.

Вот несколько простых привычек, которые помогут избежать проблем:

Установите на слив сеточку, которая будет задерживать остатки пищи, волосы и другой мусор.

Не выливайте в кухонную мойку жир, растительное масло и остатки соусов.

Не смывайте в канализацию кофейную гущу и крупные частицы продуктов.

Время от времени снимайте и очищайте сливную решетку.

Периодически проверяйте сифон и убирайте накопившуюся грязь.

После мытья посуды промывайте раковину теплой водой.

Такие меры не требуют много времени, зато помогают снизить риск повторного засорения.

FAQ

Как прочистить раковину содой и уксусом?

Засыпьте в сливное отверстие стакан пищевой соды, медленно влейте стакан столового уксуса и оставьте примерно на 15 минут. Затем промойте слив горячей водой из-под крана. Метод можно попробовать при незначительном засорении, но против плотной пробки из волос или жира он обычно малоэффективен.

Что делать, если вода совсем не стекает с раковины?

Сначала проверьте, нет ли мусора прямо у сливного отверстия. Если это не помогло, воспользуйтесь вантузом или проверьте сифон под раковиной. Когда эти способы не дают результата, засор может находиться глубоко в трубе. В этом случае лучше вызвать сантехника.

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