Раньше деруны готовили иначе: зачем тертый картофель заливали горячим молоком

Деруны / © pixabay.com

Реклама

Деруны кажутся одним из самых простых блюд из картофеля. Однако в старых рецептах можно найти необычный для современной кухни прием: перед жаркой тертый картофель заливали горячим молоком.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Реклама

Сохранившийся с того времени старый рецепт словацких картофельных блинов отличается не только способом приготовления, но и набором специй и жира для жарки. В нем использовали лук, чеснок, черный перец и свиное сало вместо привычного сегодня растительного масла.

Реклама

Зачем картофель заливали горячим молоком

В современных рецептах деруны обычно готовят из сырого натертого картофеля, в который добавляют лук, яйца, муку и специи. После этого смесь выкладывают на разогретую сковороду.

В старом рецепте был дополнительный этап. Очищенный картофель натирали вместе с луком, убирали лишнюю жидкость, затем заливали массу кипящим молоком.

По рецепту с 1980-х годов на 3,8 кг картофеля брали 250 г молока.

Горячее молоко должно было не только придать блюду особый вкус. Под влиянием высокой температуры часть крахмала в картофеле изменяла свои свойства: поглощала воду и набухала. Благодаря этому смесь становилась более густой, однородной и удобной для формирования блинов.

Реклама

Это было особенно полезно при приготовлении больших порций в столовых, где важно получать одинаковые по размеру изделия и упрощать их жарку.

Подавать драники можно со свежими овощами, сметаной, натуральным йогуртом или легким салатом. / © Freepik

Какие специи добавляли к дерунам по старинному рецепту

В рецепте использовали более внятный набор приправ, чем во многих современных вариантах. На 10 порций предполагалось:

250 г лука;

20 г соли;

3 г черного перца;

5 г чеснока.

Чеснок измельчали и добавляли непосредственно в картофельную массу. Даже небольшое его количество могло сделать вкус готового блюда более насыщенным, не перебивая картофельного аромата.

Почему драники жарили на свином сале

Еще одно отличие старого рецепта — жир для жарки. Вместо растительного масла использовали свиное сало. На указанное количество продуктов отводили 200 г жира.

Реклама

На хорошо разогретом сале картофельные блины жарили до золотистой корочки. Оно придавало блюду характерный вкус и помогало образовать хрустящую оболочку.

Как приготовить деруны по традиционному рецепту

Первоначальные пропорции рассчитаны на большое количество порций для общепита.

Ингредиенты:

3,8 кг картофеля;

250 г молока;

250 г лука;

200 г муки;

3 яйца (примерно 150 г);

20 г соли;

3 г черного перца;

5 г чеснока;

200 г свиного сала для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель и натрите его вместе с луком. Слейте лишнюю жидкость. Вскипятите молоко и залейте им натертый картофель. Тщательно перемешайте. Постепенно добавьте муку и яйца. Уложите измельченный чеснок, соль и черный перец. Перемешайте массу до однородности. Разогрейте свиное сало на сковороде, выкладывайте картофельную смесь порциями и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Как приготовить деруны, чтобы не липли к сковороде

Почему деруны распадаются или прилипают к сковороде

Картофельные блины могут распадаться во время жарки, если смесь содержит слишком много влаги или недостаточно ингредиентов, которые помогают ей держать форму. Поэтому после натирания картофеля лишнюю жидкость следует слить или осторожно отжать. Яйца и мука также помогают сохранить целостность блинов.

Важно не переворачивать драники слишком рано: сначала нижняя сторона должна достаточно подрумяниться и образовать корочку.

Если блины прилипают к сковороде, причиной может быть недостаточно разогретая посуда или жир. Также не стоит выкладывать слишком много смеси одновременно: из-за этого температура сковороды снижается, а драники начинают тушиться вместо жариться.

Мягкими или резиновыми блины могут стать из-за избыточного количества муки, слишком толстый слой смеси или недостаточно высокой температуры жарки. Чтобы получить хрустящую корочку, следует формировать более тонкие деруны и готовить их на хорошо разогретом жире.

Как сделать деруны легче

Больше всего на калорийность блюда влияет жир, используемый для жарки. Чтобы уменьшить его количество, деруны можно готовить на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла или запекать в духовке, слегка смазав их с обеих сторон.

Также не стоит добавлять слишком много муки — достаточно количества, необходимого для нужной консистенции. Часть соли можно заменить луком, чесноком и другими специями.

Подавать драники можно со свежими овощами, сметаной, натуральным йогуртом или легким салатом вместо тяжелых соусов.

Толченики, деруны, картофельные блинчики: в чем разница

Названия картофельных блинов отличаются в зависимости от региона и семейных традиций. Для их приготовления обычно используют сырой тертый картофель, лук, муку, яйца и специи, после чего смесь жарят на сковороде.

В разных местностях такие блюда могут называть дерунами, тертюхами, картофельными блинами или другими локальными названиями. Рецепты могут отличаться пропорциями ингредиентов, приправами и способом жарки. Поэтому речь идет преимущественно о региональных вариантах подобного блюда, а не о совершенно разных рецептах.

Новости партнеров

Новости партнеров