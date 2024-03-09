Раскроет ли Бэнкси свое настоящее имя: на художника подали иск в суд

Два коллекционера подали в суд на таинственного художника Бэнкси из-за его отказа выдать сертификат на картины.

Два коллекционера подали в суд на компанию Pest Control (дословный перевод "контроль за вредителями"), которая принадлежит граффити-художнику Бэнкси. Ники Кац и Рэй Хоуз обвиняют компанию, что она не выполняет свои обязательства и три года отказывается сертифицировать купленную ими картину "Королева-обезьяна".

Об этом пишет The Guardian.

На сайте компании Pest Control говорится, что она выдает сертификаты подлинности для произведений авторства Бэнкси, который она приравнивает к техническому паспорту для мира искусства.

"Это означает, что вы можете купить, продать или застраховать произведение искусства, зная, что оно легальное", — говорится в объявлении на сайте.

Бенкси известен своими граффити и трафаретными изображениями, высмеивающими представителей власти. Его работы продаются за фантастические многомиллионные суммы, а принты с автографами на аукционах стоят десятки и даже сотни долларов.

Высокая цена произведений Бэнкси отчасти связана и ореолом таинственности, который окружает личность художника. СМИ неоднократно пытались разоблачить человека, скрывающегося под этим псевдонимом, но ни одного из "подозреваемых" так и не удалось прочно связать со скандальным и загадочным художником.

Кац и Хоуз утверждают, что прислали картину "Королева-обезьяна" в Pest Control, объяснив, что купили за 30 тысяч фунтов стерлингов в 2020 году без сопроводительных документов.

"Мы до сих пор в неопределенности, а это большие деньги. Они утверждают, что являются официальными валидаторами работ этого художника. Но это длится уже три года. Они просто не отвечают. Не говорят изображение настоящее или нет. Все три года нас водят за нос", — возмущается Ники Кац.

По его словам, он уже не видит другого выхода, кроме судебного разбирательства.

Кац также говорит, что Бэнкси его разочаровал. Потому что все его манипуляции направлены только на то, чтобы искусственно поднять цену работ.

Джон Брандлер, ведущий специалист по продаже работ граффити-художников, также считает, что поведение Pest Control – это рыночная манипуляция, а сертификаты подлинности выдаются только "нужным" людям.

"Это не аутентификация. Если кто-то находит у себя на чердаке Тициана, никто не спрашивает: "Кто ты такой и откуда он у тебя?". Это или Тициан, или нет. В случае с Бэнкси все иначе: "Кто ты такой и почему я должен тебе это подтверждать?", — говорит Брандлер.

В Pest Control прокомментировали ситуацию с коллекционерами очень сдержанно.

"Наш процесс аутентификации надежный и тщательный, а иногда и длительный. Мы выдали многие тысячи сертификатов подлинности", — ответили в компании.

Напомним, Бэнкси рассекретил свое имя в потерянном интервью 20-летней давности. Запись разговора состоялась в 2003 году.

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