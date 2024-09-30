Раскроют настоящий вкус Италии: какие специи и приправы лучше всего подходят к спагетти

Итальянская кухня достаточно популярна среди украинцев. Ее основой являются спагетти и паста. Если вы хотите постичь все тонкости их приготовления, следует также запомнить, какие специи лучше всего подходят к спагетти.

Нужно ли спагетти приправлять

Конечно, да. Правильно подобранные приправы и специи помогут раскрыть весь вкус блюда. Добавляют их обычно в соус, с которым подают спагетти. Вы можете добавить специи и к самим макаронным изделиям, но не получите столь яркий эффект.

Главными приправами и специями, подходящими к спагетти, являются:

соль;

черный перец;

кайенский перец;

сладкий перец;

сушеный чеснок;

орегано;

базилик.

Почему именно этими приправами лучше всего приправлять спагетти

Орегано и базилик можно назвать квинтэссенцией вкуса итальянской кухни. Их чаще всего добавляют в соус в сушеном виде. Но если у вас есть свежие листики этих трав, смело можете украсить ими уже готовое блюдо.

Паприка и чеснок помогают усилить вкус блюда, они также идеально сочетаются с другими ингредиентами. А соль и перец вообще являются неразлучными спутниками в приготовлении любого блюда.

Читайте также: