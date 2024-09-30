Раскроют настоящий вкус Италии: какие специи и приправы лучше всего подходят к спагетти

Итальянская кухня достаточно популярна среди украинцев. Ее основой являются спагетти и паста. Если вы хотите постичь все тонкости их приготовления, следует также запомнить, какие специи лучше всего подходят к спагетти.
Нужно ли спагетти приправлять
Конечно, да. Правильно подобранные приправы и специи помогут раскрыть весь вкус блюда. Добавляют их обычно в соус, с которым подают спагетти. Вы можете добавить специи и к самим макаронным изделиям, но не получите столь яркий эффект.
Главными приправами и специями, подходящими к спагетти, являются:
- соль;
- черный перец;
- кайенский перец;
- сладкий перец;
- сушеный чеснок;
- орегано;
- базилик.
Почему именно этими приправами лучше всего приправлять спагетти
Орегано и базилик можно назвать квинтэссенцией вкуса итальянской кухни. Их чаще всего добавляют в соус в сушеном виде. Но если у вас есть свежие листики этих трав, смело можете украсить ими уже готовое блюдо.
Паприка и чеснок помогают усилить вкус блюда, они также идеально сочетаются с другими ингредиентами. А соль и перец вообще являются неразлучными спутниками в приготовлении любого блюда.
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