Раскрыт основной секрет: почему французы обмакивают круассан в кофе

Гостей из Франции очень просто узнать в кафе, ведь они всегда обмакивают круассан в горячий кофе. Хотя это может выглядеть странно для украинцев, однако для французов такая традиция имеет смысл.

"Купание" традиционной французской выпечки в ароматном напитке стало уже своеобразным обрядом, передающимся от поколения к поколению.

Как объясняют эксперты, булочки, круассаны, багет французы обычно обмакивают в кофе именно потому, что эти мучные изделия кажутся им слишком сухими. Более того, часто их корочка настолько жесткая, что ее довольно трудно откусить.

Хруст выпечки нравится далеко не всем, а потому на помощь приходит горячий напиток. И французов не смущает даже тот факт, что в кофе могут остаться крохи.

У украинцев, вместо этого, также существует похожая привычка. Вспомните, как наши бабушки и мамы обмакивают печенье, сухарики, вафли в чай, кофе или молоко.

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