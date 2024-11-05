Раскрыта тайна: почему на улице никогда не видно птенцов голубей — где они прячутся

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы никогда не видели птенцов голубей? Эта тема достаточно интересная.

И действительно, в городах Украины так много голубей, но их малышей никто никогда не видел. Конечно, маленькие птенцы голубей существуют, но прячутся они в самых неожиданных местах.

Оказывается, дикие голуби когда-то жили на скалистых берегах Средиземного моря и потомки этих птиц унаследовали от них интересную привычку — гнездиться в местах, очень напоминающих пещеры. Хотя они и приспособились к жизни в большом городе, среди людей, но свое потомство воспитывают под мостами, на чердаках и под крышами высоких построек. В современных городах немало мест, напоминающих голубям их природные дома и чрезвычайно удобные для них.

Почему же мы никогда не видим птенцов голубей? Все достаточно просто: малыши очень долго сидят в гнездах, пока не вырастут и не окрепнут. А это достаточно долгий процесс, который занимает 4-6 недель. Кстати, маленькие голуби выглядят не очень привлекательно. Они рождаются практически голыми, их тельца покрыты только редким пушком розового оттенка, а клювы слишком большие.

Хотя среди людей существует мнение, что голуби это — "летающие крысы", однако эти птицы отличаются чрезвычайной преданностью своей семье. Пары они создают на всю жизнь, вместе заботятся о детях. А если кто-то из пары погибнет, то другой самоотверженно продолжает воспитывать птенцов.

Молодых голубей можно легко отличить, ведь у них на голове есть забавная пуховая челка. Как только они вылетают из родительского гнезда, становятся полностью самостоятельными. Интересен также тот факт, что, если голубя перенести в другое место, то он будет всеми силами пытаться вернуться домой. Эти птицы очень привязаны к своей территории, которую считают настоящим домом.

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