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Расположены ближе всего к Украине: расстояние в километрах до разных аэропортов от границы до города
В связи с закрытым воздушным пространством над Украиной граждане вынуждены преодолевать немалые трудности, чтобы добраться до зарубежных аэропортов. В то же время, существуют способы сократить маршрут и упростить дорогу.
Пользователь TikTok с никнеймом atlantis.travel.88 проанализировала и представила, сколько километров отделяет украинскую границу от самых удобных пограничных городов за пределами страны.
С приближением сезона отпусков все больше украинцев начинает подготовку к путешествиям. Особенно внимательно планируют маршрут отправляющиеся за границу с детьми — ведь каждая минута в пути имеет значение.
Перед выездом следует выяснить, сколько километров придется преодолеть от украинской границы до ближайших аэропортов в соседних государствах.
Так, польские Жешув и Люблин расположены примерно в 90 км от Украины, а в молдавскую столицу Кишинева — около 65 км. Наименьшее расстояние до Украины имеют румынские города Яссы (55 км) и Сучава (40 км).
В то же время, путешественница предостерегает: хотя аэропорт в Сучаве расположен совсем рядом, он достаточно компактный и не предлагает широкого выбора направлений.