Распространена ошибка при варке макарон: мы делаем это почти инстинктивно, хотя повара предостерегают

Макароны / © unsplash.com

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Небольшое движение, которое многие делают почти автоматически во время варки макарон, может привести к тому, что вода в считанные минуты выльется из кастрюли на плиту.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Крышка помогает быстрее довести воду до кипения, однако после добавления макарон ее лучше убрать, чтобы вода не изливалась через край.

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Крахмал, выделяющийся при варке, способствует образованию пены. Особенно легко вода убегает, если кастрюля мало или заполнена почти до краев.

Макароны можно варить в большом количестве воды, но не обязательно использовать ровно литр на каждые 100 г продукта. В начале варки важно регулярно помешивать их, чтобы они не слипались.

Как только сваренные макароны не рекомендуют промывать, ведь крахмалистый слой на поверхности помогает соусу лучше держаться.

Воду после варки следует оставить: благодаря крахмалу она может помочь загустить соус. В то же время следует учитывать, что вместе с ней в блюдо попадет и соль.

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Когда крышка действительно нужна

Вода в кастрюле закипит быстрее, если накрыть крышкой. Она уменьшает потери тепла, поэтому температура повышается быстрее. Это особенно заметно, когда нужно вскипятить большое количество воды.

Но после того, как в кипящую воду добавляют сухие макароны комнатной температуры, ситуация меняется. Температура воды на время снижается, поэтому кипение может стать слабее или ненадолго прекратиться.

В этот момент крышку можно снова накрыть, чтобы вода быстрее вернулась к кипению. Но как только она снова начнет интенсивно кипеть, крышку лучше снять и продолжать варку в открытой кастрюле.

Почему вода из макарон так легко убегает

Причина состоит в крахмале, который во время варки переходит из макарон в воду. Одновременно во время кипения образуются пузырьки пара. На поверхности жидкости с крахмалом может формироваться более устойчивая пена, которая постепенно поднимается.

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В открытой кастрюле легко заметить, а пар может свободно выходить. Если же сверху есть крышка, пена имеет гораздо меньше пространства. При сильном кипении она быстро доходит до крышки, а затем вода начинает переливаться через край.

Именно поэтому еще секунду назад все может выглядеть нормально, а через минуту крахмалистая вода уже оказывается на плите.

Важен и размер кастрюли

Значение имеет не только количество воды, но и то сколько свободного места остается над ней. Если почти полностью наполнить небольшую кастрюлю, пени просто некуда будет подниматься.

Поэтому лучше брать посуду достаточного размера, чтобы над водой и макаронами оставалось место. Так будет легче перемешивать блюдо и контролировать процесс, а риск переливания воды снизится.

Сколько воды нужно для макарон

Часто можно встретить правило: примерно литр воды на 100 г сухих макарон. Это удобный ориентир, особенно если хочется готовить без лишних хлопот: в большем количестве воды макароны двигаются свободнее, а их проще перемешивать.

Однако это не жесткое правило. Макароны можно приготовить и в меньшем количестве воды. В таком случае нужно внимательнее следить за ними и почаще перемешивать, особенно в начале варки.

При меньшем количестве воды концентрация крахмала, выделяемого из макарон, также может быть выше. Позже это может стать преимуществом, если использовать воду для приготовления соуса.

Главное, чтобы макароны могли нормально свариться, их можно было перемешать, а кастрюля не была переполнена.

Когда солить воду

Основная функция соли — придать вкус. Во время варки макароны контактируют с подсоленной водой, поэтому результат будет иным, чем просто досаливать готовое блюдо.

Практический вариант — посолить воду после закипания или непосредственно перед добавлением макарон. Соль быстро растворится.

В то же время не стоит придавать слишком большого значения точному моменту, когда именно его добавили. Также не нужно думать, что через соль вода будет значительно дольше закипать: она действительно влияет на температуру кипения, но количество, которое обычно используют для варки макарон, практически не изменяет процесс.

Не оставляйте макароны без внимания в начале

Крышка имеет еще один недостаток: когда мы накрываем кастрюлю, может показаться, что за процессом время можно не следить.

Но именно в первые минуты варки требуют внимания. После того, как макароны оказались в воде, их следует хорошо перемешать. Это поможет предотвратить прилипание кусочков друг к другу или ко дну кастрюли.

Если готовятся длинные макароны, например спагетти, следует также проследить, чтобы после размягчения они полностью оказались в воде.

Нужно ли промывать сваренные макароны

После того как макароны оказываются в дуршлаге, многие сразу промывают их под краном. Но если речь идет о горячем блюде с соусом, делать это обычно не стоит.

При промывке с поверхности макарон смывается крахмал. А именно он помогает соусу лучше удерживаться на макаронах, а не просто стекать на дно тарелки.

Поэтому горячие макароны обычно достаточно просто отцедить, а затем перемешать сразу с соусом.

Исключением может быть, например, холодный салат из макарон. В таком случае промывка помогает быстро охладить продукт и может снизить его слипание.

Не спешите выливать воду после варки

Вода, остающаяся после варки макарон, может пригодиться во время приготовления соуса. При варке в нее переходит крахмал, поэтому это уже не просто обычная вода.

Перед тем, как слить макароны, можно отложить часть жидкости в чашку. Ее добавляют к соусу небольшими порциями, чтобы отрегулировать его консистенцию.

Крахмалистая вода может помочь соусу лучше покрыть макароны и сделать его более однородным.

В то же время следует помнить, что в воде есть и соль. Поэтому после ее добавления не нужно торопиться досаливать соус.

Главная ошибка — оставить крышку

Итак, крышка действительно полезна сначала: с ней вода быстрее закипает. Но после добавления макарон и восстановления активного кипения ее лучше снять.

Чтобы макароны не слипались, важно перемешать их в начале варки, а после приготовления не промывать, если они будут подаваться с горячим соусом.

И еще один простой секрет кроется в том, чтобы перед тем как слить воду, оставьте чуть-чуть в чашке. Крахмал, способствующий образованию пены во время кипения, может стать полезным ингредиентом для соуса.

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