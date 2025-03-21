Распространенная ошибка, которую совершают 90% людей во время замачивания хлеба для котлет: проверьте себя

Всё зависит от того, насколько свежий хлеб. Экономные хозяйки не замачивают свежий хлеб, а перерабатывают его через мясорубку, чтобы не тратить продукт впустую и не выбрасывать корочки. Однако это распространенная ошибка.

Если пропустить свежий хлеб вместе с мясом и луком через мясорубку, он впитает сок из лука и мяса, станет влажным, а корочки размягчаются и в фарше их уже не будет заметно.

А вот сухой хлеб нужно предварительно замочить. Корка в таком случае не размокает равномерно, а остается кусочками. Поэтому многие используют только мякоть черствого хлеба для котлет — и это правильно.

Чтобы котлеты были нежными, мягкими, сочными и пышными, в фарш добавляют только мякоть хлеба, а корочки не нужны. Если в фарш попадет сухая корочка, котлеты при жарке могут развалиться.

А остатки корочки черствого хлеба можно измельчить в блендере и получить панировочные сухари, в которых можно обвалять те же котлеты. Так вам не придется выбрасывать продукт.

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