Распылите это на стенки унитаза и смойте: от налета, ржавчины, мочевого камня не останется и следа

Чем отчистить унитаз от извести, ржавчины и мочевого камня.

Реклама

Чистота унитаза — это не только вопрос гигиены, но и уют в доме. Многие хозяйки привыкли покупать агрессивную бытовую химию, которая имеет резкий запах и может повреждать эмаль сантехники. Но есть простой народный метод, позволяющий эффективно избавиться даже от старых отложений без лишних затрат.

Как легко избавиться от известкового налета, ржавчины и мочевого камня на стенках унитаза

Чтобы приготовить чудо-раствор, необходимо взять следующие ингредиенты:

пищевую соду;

столовый уксус (9%);

лимонный сок или лимонную кислоту.

Способ приготовления. Смешайте 200 мл теплого уксуса с 2 столовыми ложками лимонного сока. Добавьте 2 столовых ложки соды и быстро перелейте смесь в бутылку с распылителем. Получите натуральный очиститель с мощным действием, который очистит ржавчину, известковый налет и мочевой камень.

Реклама

Как правильно применять чистящее средство унитаза.

Хорошо стряхните бутылку.

Равномерно распылите средство на внутренние стенки унитаза, уделив внимание зонам с налетом и ржавчиной.

Оставьте на 15-20 минут, чтобы раствор разъел отложения.

Пройдитесь ершиком по стенкам унитаза и смойте водой.

Почему это работает? Сода действует как мягкий абразив и осветитель, а уксус растворяет известковый налет и убивает бактерии. За счет лимонного сока стенки станут белыми и в ванной комнате будет приятно пахнуть цитрусовыми. Эта смесь не только удаляет мочевой камень и ржавчину, но и предотвращает их повторное образование при регулярном использовании.

Какие преимущества натурального средства для чистки унитаза