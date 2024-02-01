Рассада вырастет крепкой и высокоурожайной: как и когда садить семена капусты 2024 года

Следуйте этим советам, и рассада капусты будет здоровой и закаленной, а урожай – обильным.

Капусту высевают на рассаду с февраля, чтобы получить ранний урожай. В открытую почву растение пересаживают во второй половине апреля – это лучшее время для его укоренения и роста. Рассказываем, когда сеять семена капусты, как подготовить материал для посева и как ухаживать за рассадой.

Как подготовить семена капусты и когда высевать на рассаду 2024 года

Если вы приобрели семена уже обработанные, их можно высевать без подготовки и закаливания. А если семена обычные, то их следует подготовить к посеву.

Сначала семена капусты нужно продезинфицировать. Для этого заверните их в тройной пласт марлевой ткани и опустите в горячую воду на двадцать минут. Температура воды должна быть не больше 60 градусов. Потом их следует закалить, чтобы рассада не боялась резких перепадов температуры. Для этого положите семена капусты на нижнюю полку в холодильник.

Лучшие даты для высадки семян капусты 2024 года по посевному календарю:

В феврале – 11, 12, 15, 19, 20.

В марте – 13, 14, 18, 19.

В апреле – 10, 11, 14.

Как подготовить почву для высадки капусты

Для капусты можно приобрести почву в магазине, а можно приготовить самостоятельно по нескольким рецептам:

в равных частях торф, дерновая земля и компост;

дерновая земля и торф в пропорции 1:1 с добавлением двух ложек пепла;

торф, дерновая земля и песок в пропорции 1:3:1.

Чтобы рассада сходила лучше и росла крепкой, нужно добавить в грунт комплексное минеральное удобрение – на 1 килограмм земли одна столовая ложка подкормки.

Как правильно сеять капусту на рассаду

Емкость для рассады нужно брать с отверстиями внизу для дренажа. Это могут быть ящики, горшки, пластиковые или торфяные стаканчики.

В грунте сделайте борозды глубиной до 1 сантиметра на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. Высейте семена на расстоянии 3 сантиметра, присыпьте землей и слегка уплотните пальцами. Затем полейте почву и накройте емкости пленкой или полиэтиленом. Поставьте ящики с рассадой в теплое место.

Как ухаживать за рассадой капусты

Первые всходы появляются через 7-9 дней. Снимите пленку с емкости и поставьте рассаду на неделю в прохладное место, где температура от 12 до 15 градусов тепла. Для рассады необходимо достаточное количество солнечного света.

Через три недели капусту следует пересаживать в отдельные стаканчики, если она сидит в одном ящике. Если в стаканчике несколько саженцев, их тоже нужно рассадить, слабые можно удалить.

Поливать капусту необходимо по мере высыхания почвы. Рассада капусты любит прохладный свежий воздух, поэтому после полива ее можно выставлять на балкон для проветривания.

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