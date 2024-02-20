Рассыпанное украинское зерно на границе с Польшей: в Мининфраструктуры отреагировали

Большинство украинского зерна (90%) идет через "украинский коридор" по морю, а часть попадает в Польшу в опломбированных вагонах, что делает невозможным попадание этого зерна на рынок Польши.

Рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направленная на раскол между народами Украины и Польши.

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" — проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран", — сказал он.

Кубраков напомнил, что уже два года украинские фермеры собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и, несмотря на минную опасность. Украинская армия буквально пробила коридор для этого зерна через Черное море, в мире его уже назвали "Украинским коридором".

"Именно через Черное море идет до 90% нашего экспорта. Это вопрос нашего выживания. И выживание мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии", — объяснил Кубраков.

Министр отметил, что о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы польские правоохранительные органы, Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

В Министерстве также добавили, что все вагоны "Укрзализныци" на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши.

Блокада зерна на границе с Польшей

Польские протестующие фермеры 20 февраля устроили полную блокаду движения на границе Украины через пункт пропуска "Медика-Шегини". В частности, было заблокировано и движение поездов. Поляки не пропускают грузовики даже с военной и гуманитарной помощью, а также высыпали зерно из грузового вагона.

В то же время, украинские перевозчики начали собственную акцию протеста на трех пунктах пропуска в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими.

Все, что известно о польской блокаде границы с Украиной 20 февраля, читайте на ТСН.ua.

Поляки на границе перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно на пути

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