Чем полить чеснок от пожелтения листьев. / © unsplash.com

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Такое явление довольно распространено во время весеннего похолодания, особенно в тот период, когда растения активно развиваются и остро нуждаются в питательных веществах, в частности азота.

Именно весной, на этапе интенсивного роста, чеснок больше нуждается в азотной подкормке. Впрочем, очень важно не опоздать: как только внутри растения начинает закладываться стрелка, внесение азота становится опасным. Запаздывание может привести к загниванию луковицы, ее сморщению, снижению способности к хранению, а также повысить уязвимость к заболеваниям, в частности фузариозу.

На первый взгляд кажется, что самое простое — подкормить растения селитрой. Однако в холодной почве нитратная форма азота почти не усваивается растениями. Более того, во время осадков селитра легко вымывается в грунтовые воды, нанося ущерб окружающей среде. Весной не всегда оправдано и использование органики — особенно если удобрение еще не успело полностью перегнить. В таком случае азот также предпочтительно представлен в форме нитратов, которые остаются недоступными растениям в прохладный период.

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Еще одним распространенным выбором является мочевина, но и она имеет свои ограничения. Чтобы азот из нее стал доступным, необходима активность почвенных микроорганизмов, а те начинают работать только при достаточном тепле. Тем временем чеснок нуждается в питании уже сейчас, даже несмотря на низкие температуры.

Опытные огородники в прохладное весеннее время советуют обращаться к аммонийным формам азота — в частности , к сульфату аммония. Это азотно-серное удобрение эффективно работает при пониженных температурах и особенно полезно для культур, которые имеют повышенную потребность в сере: таких как чеснок, лук, капуста и т.д.

Среди органических средств следует выбирать содержащие гуминовые и фульвовые кислоты. Например, удобрения типа “Гумиоми Лук-Чеснок” имеют в своем составе азот в форме, которая легко усваивается даже в холодной почве, не вымывается и не вредит растениям.

Среди современных эффективных решений особого внимания заслуживает минералит — универсальный субстрат, идеально подходящий для весенней подкормки. Он не только снабжает растениями необходимые питательные вещества, но и стимулирует активность полезной почвенной микрофлоры. В его составе уже сбалансировано присутствуют все основные элементы — азот, фосфор и калий — так что дополнительные удобрения не нужны.

Чтобы подкормить растения, достаточно просто рассыпать по 1 столовой ложке минералита на каждый квадратный метр площади и слегка разрыхлить почву. Это удобно делать во время первой весенней прополки, когда на грядках начинают пробиваться сорняки.

Такой способ ухода не только предотвращает пожелтение листьев, но и закладывает надежную основу для здорового роста на весь сезон.