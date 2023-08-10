Растения любят удобрение из дрожжей: цветы, кусты, овощные культуры будут здоровыми и крепкими

Растения будут здоровыми, быстро будут расти и давать много плодов, если подкармливать их дрожжевой подкормкой.
Нельзя представить украинскую усадьбу без цветущих клумб, ягодных кустов и овощей. Именно в августе растения нуждаются в особом уходе и подкормке, потому что им не хватает питательных микроэлементов. Поэтому опытные цветоводы и садоводы-огородники не идут в магазины за химическими удобрениями, а отправляются на кухню за дрожжами. Это лучший реаниматор для растения, нуждающегося в немедленной помощи и подкормке.
Как действуют удобрения из дрожжей?
Дрожжевые одноклеточные грибы включают в себя витамины, белки и аминокислоты, обладающие целебными свойствами не только для человека, но и для растений. Если их растворить в воде, они выделяют соединения, ускоряющие развитие корневой системы и активирующие процесс регенерации. И если растение обработать дрожжевым удобрением, то у него будут крепкие корни, оно будет быстро расти и восстановится после болезни. Потому что одноклеточный грибок провоцирует активизацию работы микрофлоры почвы, которая подкармливает корни растений своими продуктами жизнедеятельности – выделениями. Поэтому растения растут быстро и обладают превосходной стойкостью к различным заболеваниям.
Однако дрожжи не следует совмещать с другими удобрениями, поскольку они хорошо работают самостоятельно, а под влиянием других соединений одноклеточный грибок может погибнуть. Поэтому не следует смешивать дрожжи с компостными удобрениями или птичьим пометом.
Воздействие подкормки из дрожжей на растения
- Стимуляция активного роста.
- Даже при недостаточном освещении увеличиваются шансы на выживаемость больного растения или рассады.
- Ускоряется вегетативный период роста растения.
- Повышается иммунитет растения к разным заболеваниям.
- Способствует росту мощной корневой системы.
- Скорее укореняются побеги и черенки плодовых кустов и усов клубники.
Как приготовить дрожжевые удобрения: лучшие рецепты
Необходимо помнить, что дрожжевые удобрения нельзя смешивать с птичьим пометом и перегноем. Для приготовления подкормки можно брать и сухие, и обычные пекарские дрожжи. Есть несколько видов удобрений, которые можно приготовить из дрожжей.
- Нужно разбавить обычные дрожжи в теплой воде по пропорции 1:5, а перед поливом смесь разбавить в 10 раз.
- Для удобрения из сухих дрожжей нужно 10 г на 9 литров воды. В смесь нужно добавить 2 ст. ложки сахара и дать настояться 2 часа. Затем перед поливом разбавить водой еще в 5 раз.
- Также можно использовать «моментальные дрожжи» для подкормки растений. На один пакетик нужно взять немного воды и 2 ст. ложки сахара, настоять раствор два часа и всыпать 8 л воды. Такой раствор можно разбавлять в разных пропорциях.
- 100 г обычных свежих дрожжей растворить в 9 л воды, добавить 20 г сахара для активации, дать настояться 6 часов в теплом темном месте.
- 10 г сухих дрожжей растворить в ведре теплой чистой воды, дать настояться 3 часа. Затем в раствор добавить 60-70 г сахара и стакан золы, дать постоять еще 2 часа. Для подкормки кустов и овощей развести в 50 л воды.
Как часто можно использовать удобрения из дрожжей?
Чтобы растения были крепкими, быстро росли, не болели и хорошо плодоносили, их нужно поливать дрожжевой подкормкой два раза в тридцать дней. Это получается две-три подкормки за один сезон. Каждое растение нужно поливать под корень дрожжевым раствором по 0,5 л.
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