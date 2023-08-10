Растения любят удобрение из дрожжей: цветы, кусты, овощные культуры будут здоровыми и крепкими

Растения будут здоровыми, быстро будут расти и давать много плодов, если подкармливать их дрожжевой подкормкой.

Нельзя представить украинскую усадьбу без цветущих клумб, ягодных кустов и овощей. Именно в августе растения нуждаются в особом уходе и подкормке, потому что им не хватает питательных микроэлементов. Поэтому опытные цветоводы и садоводы-огородники не идут в магазины за химическими удобрениями, а отправляются на кухню за дрожжами. Это лучший реаниматор для растения, нуждающегося в немедленной помощи и подкормке.

Как действуют удобрения из дрожжей?

Дрожжевые одноклеточные грибы включают в себя витамины, белки и аминокислоты, обладающие целебными свойствами не только для человека, но и для растений. Если их растворить в воде, они выделяют соединения, ускоряющие развитие корневой системы и активирующие процесс регенерации. И если растение обработать дрожжевым удобрением, то у него будут крепкие корни, оно будет быстро расти и восстановится после болезни. Потому что одноклеточный грибок провоцирует активизацию работы микрофлоры почвы, которая подкармливает корни растений своими продуктами жизнедеятельности – выделениями. Поэтому растения растут быстро и обладают превосходной стойкостью к различным заболеваниям.

Однако дрожжи не следует совмещать с другими удобрениями, поскольку они хорошо работают самостоятельно, а под влиянием других соединений одноклеточный грибок может погибнуть. Поэтому не следует смешивать дрожжи с компостными удобрениями или птичьим пометом.

Воздействие подкормки из дрожжей на растения

Стимуляция активного роста.

Даже при недостаточном освещении увеличиваются шансы на выживаемость больного растения или рассады.

Ускоряется вегетативный период роста растения.

Повышается иммунитет растения к разным заболеваниям.

Способствует росту мощной корневой системы.

Скорее укореняются побеги и черенки плодовых кустов и усов клубники.

Как приготовить дрожжевые удобрения: лучшие рецепты

Необходимо помнить, что дрожжевые удобрения нельзя смешивать с птичьим пометом и перегноем. Для приготовления подкормки можно брать и сухие, и обычные пекарские дрожжи. Есть несколько видов удобрений, которые можно приготовить из дрожжей.

Нужно разбавить обычные дрожжи в теплой воде по пропорции 1:5, а перед поливом смесь разбавить в 10 раз.

Для удобрения из сухих дрожжей нужно 10 г на 9 литров воды. В смесь нужно добавить 2 ст. ложки сахара и дать настояться 2 часа. Затем перед поливом разбавить водой еще в 5 раз.

Также можно использовать «моментальные дрожжи» для подкормки растений. На один пакетик нужно взять немного воды и 2 ст. ложки сахара, настоять раствор два часа и всыпать 8 л воды. Такой раствор можно разбавлять в разных пропорциях.

100 г обычных свежих дрожжей растворить в 9 л воды, добавить 20 г сахара для активации, дать настояться 6 часов в теплом темном месте.

10 г сухих дрожжей растворить в ведре теплой чистой воды, дать настояться 3 часа. Затем в раствор добавить 60-70 г сахара и стакан золы, дать постоять еще 2 часа. Для подкормки кустов и овощей развести в 50 л воды.

Как часто можно использовать удобрения из дрожжей?

Чтобы растения были крепкими, быстро росли, не болели и хорошо плодоносили, их нужно поливать дрожжевой подкормкой два раза в тридцать дней. Это получается две-три подкормки за один сезон. Каждое растение нужно поливать под корень дрожжевым раствором по 0,5 л.

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