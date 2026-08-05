Растет больше магазинной: чем подкормить дыню сейчас, чтобы иметь сладкий урожай

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Чтобы получить сладкие плоды весом до трех с половиной килограмма, садоводам придется учитывать немало нюансов, ведь эти мощные лозы нуждаются в особом подходе к подкормке на разных этапах роста.

Об этом сообщает Homes and Gardens.

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Когда начинать подкармливать дыни

Дыни нуждаются в большом количестве питательных веществ из-за активного роста лозы и формирования больших плодов. Процесс начинается еще до высадки: почву обогащают органическими веществами, такими как компост или хорошо перепревший навоз, чтобы обеспечить растениям крепкий старт.

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По словам Робин Фелпс, тренера по садоводству и консервированию растений в Sow Many Plants, подкормки после пересадки и в начале цветения являются двумя важнейшими этапами в течение всего вегетационного периода.

«Дыни нуждаются в подкормке сразу после пересадки и еще раз в начале цветения. В это время растениям нужна энергия для развития лозы и завязывания плодов», — объясняет она.

После появления первых цветов эксперт рекомендует повторять подкормку каждые две-три недели вплоть до конца лета, пока листья не начнут отмирать, а плоды полностью не созреют.

Какие удобрения нужны дыням после посадки

На начальной стадии после пересадки рассады в почву растению жизненно необходим азот для поддержания сильного развития лозы и листьев. В этот период советуют применять удобрения с более высоким содержанием азота (например, NPK 10-5-5) или универсальные сбалансированные составы.

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Сьюзен Малвихил, опытный садовник и автор книги «Справочник по вредителям огорода», делится собственным методом внесения таких удобрений.

«Я выкапываю посадочную яму на несколько сантиметров глубже, чем корневая грудка, посыпаю ее сбалансированным удобрением, покрываю примерно сантиметром грунта, а затем сажаю рассаду. Таким образом, корни не будут непосредственно контактировать с удобрениями при посадке, но будут иметь доступ к удобрениям по мере роста», — добавляет садовница.

Чем подкармливать дыни во время цветения и завязывания плодов

Когда растение начинает цвести, его потребность в элементах изменяется: количество азота уменьшают, при этом увеличивая долю калия и фосфора. Для этого подходят удобрения с соотношением NP-K 5-10-10 или 4-6-8, а также жидкие морские водоросли или рыбная эмульсия.

Для полноценного развития плодов удобрения должны содержать кальций, что помогает избежать верхушечной гнили.

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«Жидкие ламинарии и кальциево-магниевые добавки помогают предотвратить гниение кончиков цветков и улучшают размер и сладость», — отмечает Робин Фелпс.

Эксперты предостерегают от использования азотных удобрений после начала цветения, поскольку это приведет к разрастанию листьев и лозы в ущерб цветам и плодам. В то же время любые подкормки следует вносить строго по рекомендованным нормам во избежание переудобрения, которое проявляется увяданием листьев и появлением белой корки на почве.

Чем и как подкормить огород — последние новости

Напомним, часто в середине лета огурцы перестают расти, завязь желтеет и опадает, а плоды вообще исчезают. В такой момент обычно кажется, что спасти растения уже невозможно и их время выбрасывать. Однако опытные огородники говорят, что с помощью правильного ухода за огурцами можно легко оживить и собрать еще много свежих овощей.

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