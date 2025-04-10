ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Растопите немного этого продукта в микроволновке — у вас получится идеальная и нелипкая глазурь на паски

Для приготовления этой глазури вам хватит полминуты, однако результат вас приятно удивит.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить глазурь на паски за несколько секунд

Как приготовить глазурь на паски за несколько секунд / © www.freepik.com/free-photo

Сейчас все хозяйки готовятся к Пасхе, собирают разнообразные рецепты, чтобы испечь вкусные ароматные паски. А чтобы ваша паска была не только вкусной, но и невероятно красивой, можно приготовить глазурь из маршмеллоу. Автор украинского кулинарного блога в Instagram поделилась секретом приготовления этой глазури, как пишет ресурс gordonua.com.

Как за несколько секунд приготовить идеальную глазурь для пасок: об этом мало кто знает

Автор блога отмечает, что с такой задачей может справиться даже ребенок, ведь ничего сложного в процессе приготовления этой глазури нет.

Такая глазурь застывает очень быстро, не будет жесткой, получается упругой и не липнет. Ее очень легко разрезать, она не будет рассыпаться, как белковая глазурь.

Чтобы приготовить чудо-глазурь, вам понадобится всего 75 граммов маршмеллоу и 2 столовые ложки воды. Возьмите мисочку, которую можно будет поставить в микроволновку, положите туда маршмеллоу и добавьте воду. Поставьте емкость в микроволновку на 15 секунд. Затем вытяните и помешайте. Все — теперь в горячую глазурь можно опускать паски.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie