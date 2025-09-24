Растворите 3 капли в воде и полейте замиокулькас: растение будет выпускать новые побеги ежедневно

Чем полить замиокулькас, чтобы не болел / © Pexels

Замиокулькас известен своей неприхотливостью, однако даже этому «долларовому дереву» нужны питательные вещества для активного роста и здорового вида. Опытные цветоводы поделились проверенным способом, который поможет растению быстрее выпускать новые побеги и радовать владельца яркой зеленью.

Какая секретная подкормка для замиокулькаса

Чтобы приготовить простое, но эффективное удобрение, нужно только:

1 литр чистой воды;

20 мл эфирного масла пихты.

Раствор нужно хорошо взболтать и полить растение. Такую процедуру следует проводить дважды в месяц. Кроме того, раствор можно использовать для опрыскивания листьев — это усилит эффект и сделает растение еще более крепким.

При регулярной подкормке уже через несколько недель замиокулькас начнет активно выпускать новые побеги, а его листья станут более плотными, блестящими и здоровыми. Такой уход не только стимулирует рост, но и укрепляет иммунитет цветка, защищая его от возможных заболеваний.