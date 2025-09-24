- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 758
- Время на прочтение
- 1 мин
Растворите 3 капли в воде и полейте замиокулькас: растение будет выпускать новые побеги ежедневно
Эта простая подкормка для замиокулькаса поможет ускорить рост и сделать листья более крепкими и блестящими: как приготовить эликсир для «долларового дерева».
Замиокулькас известен своей неприхотливостью, однако даже этому «долларовому дереву» нужны питательные вещества для активного роста и здорового вида. Опытные цветоводы поделились проверенным способом, который поможет растению быстрее выпускать новые побеги и радовать владельца яркой зеленью.
Какая секретная подкормка для замиокулькаса
Чтобы приготовить простое, но эффективное удобрение, нужно только:
1 литр чистой воды;
20 мл эфирного масла пихты.
Раствор нужно хорошо взболтать и полить растение. Такую процедуру следует проводить дважды в месяц. Кроме того, раствор можно использовать для опрыскивания листьев — это усилит эффект и сделает растение еще более крепким.
При регулярной подкормке уже через несколько недель замиокулькас начнет активно выпускать новые побеги, а его листья станут более плотными, блестящими и здоровыми. Такой уход не только стимулирует рост, но и укрепляет иммунитет цветка, защищая его от возможных заболеваний.