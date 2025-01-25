Растворите в воде одно доступное средство: колорадский жук забудет дорогу к грядке с картофелем

Чтобы уберечь картошку от колорадского жука, опытные садоводы советуют сажать рядом с ней горчицу. Однако это не единственный способ использования этого растения.
Если высадить горчицу у картофельной грядки, ее запах отпугнет колорадских жуков, и они покинут ваш участок, не беспокоя картошку, говорят эксперты.
Однако вы можете даже не высаживать это растение, а приготовить эффективное средство отпугивания колорадских жуков. Для этого вам понадобится раствор из горчичного порошка.
Ингредиенты:
- 10 л горячей воды;
- 200 г горчичного порошка;
- 5 ст. л. уксуса (9%);
- 50 г натертого хозяйственного мыла, чтобы смесь дольше держалась на листьях.
Приготовление и применение:
- Разведите горчичный порошок в воде и дайте настояться в течение трех часов.
- Добавьте уксус и хозяйственное мыло.
- Хорошо перемешайте и обработайте этим раствором картофельные кусты.
Как видите все очень просто. А сам горчичный порошок доступное и бюджетное средство.
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