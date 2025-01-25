Растворите в воде одно доступное средство: колорадский жук забудет дорогу к грядке с картофелем

Чтобы уберечь картошку от колорадского жука, опытные садоводы советуют сажать рядом с ней горчицу. Однако это не единственный способ использования этого растения.

Если высадить горчицу у картофельной грядки, ее запах отпугнет колорадских жуков, и они покинут ваш участок, не беспокоя картошку, говорят эксперты.

Однако вы можете даже не высаживать это растение, а приготовить эффективное средство отпугивания колорадских жуков. Для этого вам понадобится раствор из горчичного порошка.

Ингредиенты:

10 л горячей воды;

200 г горчичного порошка;

5 ст. л. уксуса (9%);

50 г натертого хозяйственного мыла, чтобы смесь дольше держалась на листьях.

Приготовление и применение:

Разведите горчичный порошок в воде и дайте настояться в течение трех часов. Добавьте уксус и хозяйственное мыло. Хорошо перемешайте и обработайте этим раствором картофельные кусты.

Как видите все очень просто. А сам горчичный порошок доступное и бюджетное средство.

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